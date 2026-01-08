कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार देर शाम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां वो आईसीयू में भर्ती पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर से मिलना चाहते थे लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें मिलने से रोक दिया. जिसे लेकर अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधा और अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया.

पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को कल सुबह तड़के 3 बजे से 4 बजे के करीब तबीयत अधिक खराब होने की वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था. डॉक्टर की टीम ने उन्हें वार्ड नंबर 14 की आईसीयू में भर्ती किया है. वहां उनका इलाज किया जा रहा है हालांकि डॉक्टर उन्हें लखनऊ रेफर करने पर विचार कर रहे हैं.

अमिताभ ठाकुर से नहीं मिलने दिया

इसी बीच बुधवार शाम 6:15 बजे के करीब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलने और हाल-चाल लेने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे. हालांकि पुलिस कस्टडी में भर्ती अमिताभ ठाकुर से वह मिल नहीं सके. पुलिस वालों से उनकी हल्की-फुल्की बहस भी हुई. इस दौरान अमिताभ ठाकुर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उनसे परमिशन लेटर दिखाने के लिए कहा. हालांकि वे परमिशन लेटर नहीं दिखा पाए.

मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि योगी सरकार में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने समाज के हित से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दों को उठाया है. कोडीन कफ सिरप मामले में उन्होंने गड़बड़ी करने वालों की पूरी जानकारी लोगों के सामने लाई. हर ऐसे मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ में पड़ताल कर उसे जनता और समाज के सामने पेश करते हैं.

अजय राय ने योगी सरकार पर साधा निशाना

अजय राय ने कहा कि जनहित के मुद्दों को उठाने वाले पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने कोडीन कफ सिरप के मामले में उनका समर्थन भी किया था. वे देवरिया उनसे मिलने भी गए थे लेकिन, वहां भी उन्हें अमिताभ ठाकुर से मिलने नहीं दिया गया. यहां भी पुलिसकर्मी उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं. अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मिलने नही दिया.

कांग्रेस नेता ने कहा कि अस्पताल में गैलरी को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जाने और मिलने की अनुमति नहीं है. वह एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं और उन्होंने समाज के हित के लिए काम किया है. उन्होंने कफ सिरप के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया. उन्होंने इसका समर्थन भी किया.

कोडीन कफ सिरप के मामले में उन्होंने सारे माफ़िया का नाम बताया. इसके बावजूद योगी सरकार उनके साथ ऐसा मानवीय कृत्य कर रही है. निश्चित तौर पर इसकी भर्त्सना और निंदा करते हैं. योगी सरकार में पूरी तरह से मानवता खत्म हो चुकी है.

अजय राय ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

जेल में भी उन्हें प्रताड़ित किया गया. वहां पर भी उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा था. उनको तन्हाई में बंद करके रखा गया था. यहां पर भी उनको अंदर बंद करके रखे हैं. किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं. उनके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं. उनके साथ कोई भी दुर्घटना या घटना होती है, तो इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार होगी.

