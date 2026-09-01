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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में राहुल गांधी पर FIR के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में कई कार्यकर्ता

लखनऊ में राहुल गांधी पर FIR के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में कई कार्यकर्ता

हल्द्वानी निवासी अमित कुमार की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196 और 299 के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1) के तहत FIR दर्ज की गई.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 01 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में प्रदर्शन किया. बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित GPO पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी की.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी कार्यक्रम के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘गलत FIR वापस लो’ और ‘बीजेपी सरकार होश में आओ’ जैसे नारे लगाए.

राहुल गांधी के खिलाफ क्यों हुई FIR?

राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में FIR दर्ज हुई है. यह मामला 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई जनसभा के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ से जुड़ा है। 11 अगस्त को वहां सफाई और धार्मिक अनुष्ठान किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी.

राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद हल्द्वानी निवासी अमित कुमार की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196 और 299 के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1) के तहत FIR दर्ज की गई. शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है.

तनुज पुनिया बोले- संविधान के मुताबिक हो कार्रवाई

प्रदर्शन के दौरान सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक भावना से नहीं, बल्कि संविधान और कानून के अनुसार होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने दलितों के अपमान का मुद्दा उठाया, लेकिन उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से हल्द्वानी में खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कथित तौर पर शुद्धिकरण किया, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया. उन्होंने कहा, “उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है.”

कस्टोडियल डेथ मामले में भी कार्रवाई की मांग

कांग्रेस सांसद ने कस्टोडियल डेथ के मामले में भी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को सभी मामलों में निष्पक्ष तरीके से कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए. इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया. इसके बाद तनुज पुनिया समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया गया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 01 Sep 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Lucknow News CONGRESS
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