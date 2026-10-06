आगरा: CEC के आवास पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद हुआ शुद्धिकरण, माता-पिता ने क्या कहा?

आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजयनगर स्थित पैतृक आवास का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया. अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के तत्वावधान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में महिलाओं ने शंखनाद किया और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया.

इस दौरान ज्ञानेश कुमार की माता सत्यवती और पिता सुबोध गुप्ता भी मौजूद रहे. सत्यवती ने कहा कि 28 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था और दीवार पर गद्दार तथा वोट चोरी जैसे शब्द लिखे गए थे, जिससे वे काफी आहत हुईं.

ज्ञानेश कुमार के पिता ने क्या कहा?

वहीं, सुबोध गुप्ता ने कहा कि उनका बेटा देश की सेवा कर रहा है और यदि कांग्रेस को विरोध करना था तो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि आगरा स्थित पैतृक आवास के बाहर प्रदर्शन से परिवार की छवि प्रभावित हुई. धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में समाज व क्षेत्र के लोग मौजूद रहे.

पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया था जेल में बंद

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर 'गद्दार' लिखने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला कारागार में बंद कर दिया था. इस पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर निशाना भी साधा था.

दरअसल कांग्रेस देशभर के कई शहरों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त के घर के बाहर कालिख पोत दी थी और वोट चोर लिखा था. प्रदेश संगठन महासचिव अनिल यादव ने कालिख पोती थी.

वहीं विपक्ष के नेताओं समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंगलवर (6 अक्टूबर) को दिल्ली में प्रदर्शन किया. विपक्षी नेताओं ने आकाशवाणी का घेराव किया और वहीं धरने पर बैठ गए. फिलहाल मामले पर लगातार सियासत जारी है.

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