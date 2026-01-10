हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी', ट्रंप के बयान पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

'अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी', ट्रंप के बयान पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

UP News: ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अमेरिका पर दादागिरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Jan 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है. इस बयान पर भारत में भी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ट्रंप की नीति और सोच पर कड़ा सवाल उठाया है. उनका कहना है कि अमेरिका जिस तरह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दखल दे रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है.

'पूरी दुनिया में अमेरिका कर रहा दादागिरी'

इमरान मसूद ने कहा, "अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर दादागिरी चल रही है. सबको मिलकर के अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए."

उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हितों के लिए हर जगह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और यह रवैया वैश्विक संतुलन के लिए ठीक नहीं है. मसूद के मुताबिक, अब वक्त आ गया है कि दुनिया के देश एकजुट होकर ऐसे रवैये का विरोध करें.

Delhi: On US President Donald Trump’s statement on Greenland, Congress MP Imran Masood says, "The US is acting like a bully across the world, and everyone should stand together against it. The way America is disturbing the entire world, now even Greenland in Europe is affected.… pic.twitter.com/yiQ7LDZzvO

— IANS (@ians_india) January 10, 2026

">

ग्रीनलैंड का मुद्दा क्यों अहम

ग्रीनलैंड का नाम सामने आने के बाद यूरोप में भी हलचल बढ़ गई है. यह इलाका रणनीतिक और भौगोलिक रूप से बेहद अहम माना जाता है. इसी को लेकर इमरान मसूद ने अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि इस तरह के बयान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ा सकते हैं.

'जहां चाहे, जैसे चाहे मनमर्जी'

कांग्रेस सांसद ने ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, "अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है, अब यूरोप में भी ग्रीनलैंड का चल गया तो यह एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता आ गई कि जो जहां चाहे, जिस तरह चाहे, मनमर्जी कर रहा है." उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति की सोच और फैसलों से पूरी दुनिया को प्रभावित करना खतरनाक संकेत है.

इमरान मसूद के बयान के बाद यह साफ है कि ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को मिलकर ऐसे कदमों का विरोध करना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय नियमों और संतुलन की रक्षा हो सके. कांग्रेस का कहना है कि वह हमेशा शांति, सहयोग और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पक्ष में रही है और अमेरिका जैसी ताकतों को मनमानी करने से रोका जाना चाहिए.

Published at : 10 Jan 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
IMRAN MASOOD DONALD Trump CONGRESS MP
