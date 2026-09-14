'25 करोड़ मुसलमानों को नहीं निकाल सकते', UCC पर भड़के इमरान मसूद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2029 से पहले देश में 21 राज्यों की एनडीए सरकारों द्वारा शत-प्रतिशत यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के दावे पर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. इस मामले पर सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आप यहां से 25 करोड़ मुसलमानों को निकाल नहीं सकते.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "अब हिंदू-मुसलमान वाली नफ़रत नहीं चलेगी. आपका एजेंडा अब खत्म हो चुका है. आप इसे जितना फैलाना चाहते थे, उतना फैला चुके हैं. आप यहां से 25 करोड़ मुसलमानों को बाहर नहीं निकाल सकते." इमरान मसूद का यह बयान यूपी में और देश में UCC कानून आने के सवाल के जवाब में था.

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विभाजन और नफरत की राजनीति करने का आरोप

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर नफरत और विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कहा अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह की नीतियों से सरकार हासिल क्या करना चाहती है. बोले कि सरकार लोगों के खान-पान, पहनावे और पुरानी मान्यताओं और परम्पराओं पर पाबंदियां लगना चाहती है. इमरान मसूद ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और सरकार इस कानून से आदिवासियों और उनके रीति-रिवाजों पर कैसे लागू करेगी. एक सोच को पूरे देश पर थोपा नहीं जा सकता.

उत्तराखंड और गोवा में लागू है UCC

अभी तक गोवा और उत्तराखंड में UCC कानून लागू किया गया है. उत्तराखंड में जनवरी 2025 में इसे पास कर पूरी तरह लागू कर दिया गया है. गोवा में पुर्तगाली शासन के बाद से कुछ कानून पहले से लागू हैं. अब चर्चा है कि यूपी और बाकी राज्यों में इसे तेजी से लागू किया जाएगा. जिस पर विपक्ष इस पर ऐतराज जता रहा है. इसलिए यह मामला राजनीतिक रूप से जल्द ही तूल पकड सकता है.

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