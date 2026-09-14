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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'25 करोड़ मुसलमानों को नहीं निकाल सकते', UCC पर भड़के इमरान मसूद

'25 करोड़ मुसलमानों को नहीं निकाल सकते', UCC पर भड़के इमरान मसूद

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 21 राज्यों में UCC लागू करने के दावे पर राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे बीजेपी की नफरत और विभाजन की राजनीति बताया और बोले भारत विविधताओं का देश है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Sep 2026 10:29 AM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2029 से पहले देश में 21 राज्यों की एनडीए सरकारों द्वारा शत-प्रतिशत यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के दावे पर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. इस मामले पर सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आप यहां से 25 करोड़ मुसलमानों को निकाल नहीं सकते.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "अब हिंदू-मुसलमान वाली नफ़रत नहीं चलेगी. आपका एजेंडा अब खत्म हो चुका है. आप इसे जितना फैलाना चाहते थे, उतना फैला चुके हैं. आप यहां से 25 करोड़ मुसलमानों को बाहर नहीं निकाल सकते." इमरान मसूद का यह बयान यूपी में और देश में UCC कानून आने के सवाल के जवाब में था.

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विभाजन और नफरत की राजनीति करने का आरोप 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर नफरत और विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कहा अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह की नीतियों से सरकार हासिल क्या करना चाहती है. बोले कि सरकार लोगों के खान-पान, पहनावे और पुरानी मान्यताओं और परम्पराओं पर पाबंदियां लगना चाहती है. इमरान मसूद ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और सरकार इस कानून से आदिवासियों और उनके रीति-रिवाजों पर कैसे लागू करेगी. एक सोच को पूरे देश पर थोपा नहीं जा सकता.

उत्तराखंड और गोवा में लागू है UCC 

अभी तक गोवा और उत्तराखंड में UCC कानून लागू किया गया है. उत्तराखंड में जनवरी 2025 में इसे पास कर पूरी तरह लागू कर दिया गया है. गोवा में पुर्तगाली शासन के बाद से कुछ कानून पहले से लागू हैं. अब चर्चा है कि यूपी और बाकी राज्यों में इसे तेजी से लागू किया जाएगा. जिस पर विपक्ष इस पर ऐतराज जता रहा है. इसलिए यह मामला राजनीतिक रूप से जल्द ही तूल पकड सकता है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 10:29 AM (IST)
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