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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये RSS के लोग...', निशु आजाद को राहुल गांधी के समर्थन पर बोले इमरान मसूद

'ये RSS के लोग...', निशु आजाद को राहुल गांधी के समर्थन पर बोले इमरान मसूद

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निशु आज़ाद को दिए समर्थन पर काँग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया आई हैं, उन्होंने कहा कि ये आरएसएस के लोग हैं, जो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 04 Sep 2026 02:50 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान निशू आजाद के पिता संजीव आजाद सिर फोड़ने के मामला गरमा गया है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशु का समर्थन किया है, जिस पर कांग्रेस से लोकसभा सांसद इमरान मसूद की भी प्रतिक्रिया आई है. इमरान मसूद ने कहा कि आज संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हमारी पार्टी निशु के साथ है. 

इमरान मसूद ने निशु आजाद को राहुल गांधी के खुले समर्थन पर कहा कि "पूरी कांग्रेस पार्टी निशु के साथ है. ये आरएसएस के लोग हैं, जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं. आज संविधान को कुचला जा रहा है, स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

'राहुल गांधी पर न बोलें तो अच्छा होगा'

मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमेशा सनातन को ही निशाना क्यों बनाया जाता है. इसे लेकर जब इमरान मसूद से सवाल किया गया तो काँग्रेस सांसद ने कहा कि "अनिरुद्धाचार्य कोई संत नहीं है. संत कभी जहरीला नहीं होता है. जिसके अंदर नफरत हो, जिसके अंदर द्वेष हो वो संत नहीं हो सकता. इसलिए वो राहुल गांधी के बारे न बोले तो अच्छा है. वो देश के नेता है.

यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि  उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती मानना पड़ेगा. सबको एकसाथ होकर लड़ना पड़ेगा, अब वक्त बहुत कम बचा है. अखिलेश यादव जी को रणनीति बना कर निकल जाना चाहिए. यूपी विधानसभा चुनाव में बराबरी पर बात होगी. बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं हैं. 

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निशु आजाद का मामला गर्माया

बता दें कि गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज नाम के युवक ने ख़ुद ये स्वीकार किया था कि उसने जंतर मंतर पर निशु आज़ाद के पिता का सिर फाड़ दिया था. यही नहीं उसने ये भी कहा कि उस पर हत्या की कोशिश 307 का मामला लगना चाहिए था लेकिन वो बच गया और खुला घूमता रहा. उसने कुछ राजनेताओं के नाम लेकर उसे संरक्षण होने की बात भी कही.

ये वीडियो सामने आने के बाद निशु आज़ाद ने राहुल गांधी से न्याय दिलाने की माँग की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने निशु के समर्थन में आने का ऐलान कर दिया. आज इस मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर लिया है. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Sep 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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