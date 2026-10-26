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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये यूनिवर्सिटी उसके बाप..', जामिया मामले में FIR पर भड़के इमरान मसूद

'ये यूनिवर्सिटी उसके बाप..', जामिया मामले में FIR पर भड़के इमरान मसूद

जामिया यूनिवर्सिटी में बिना इजाज़त घुसने के मामले में काँग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिस पर कांग्रेस सांसद ने तीखा हमला किया और रजिस्ट्रार पर ही सवाल उठाए हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 26 Oct 2026 01:10 PM (IST)
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जामिया यूनिवर्सिटी में बिना इजाजत दाख़िल होने के आरोप में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर इमरान मसूद बुरी तरह भड़क गए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर बुरी तरह भड़कते हुए कहा कि क्या वो यूनिवर्सिटी उसके बाप ने बनवाई थी? ये पूरी यूनिवर्सिटी का बर्बाद करने पर आमदा है. 

काग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उनके खिलाफ हुई एफआईआर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "क्या ये यूनिवर्सिटी उसके बाप की है, वो जिसके पैर दबा रहा है उसने बनाई थी यूनिवर्सिटी? पैर दबा-दबाकर जिसके पास पढ़ाने का अनुभव तक नहीं उसे रजिस्ट्रार बनाकर बिठा दिया. उसके ख़िलाफ़ जाँच होनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर पेंडिंग हैं उसपर कार्रवाई होनी चाहिए."

'फ्री कश्मीर' के नारे पर उठाए सवाल 

इमरान मसूद ने यूनिवर्सिटी में 'फ्री कश्मीर' के नारे लिखे जाने पर भी सवाल उठाए और रजिस्ट्रार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं वीसी आंखें बंद करके बैठ गया है. बच्चों का खाना नहीं मिल रहा है. नारे लिखे जा रहे हैं. किसने लिखवाए फ्री कश्मीर के नारे, कौन हैं लिखने वाले. मैं जब खड़े होकर इसका विरोध कर रहा था तब सारे छात्र हमारा समर्थन कर रहे थे. तो फिर नारे कौन लिखवा रहा है? सीसीटीवी कैमरे किसने हटवा दिए.  

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उन्होंने कहा कि इस सारे फ़साद की जड़ ये प्रॉक्टर है. इसने सारा फ़साद किया है. ये पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बर्बाद करने पर अमादा है. ये छात्रसंघ की बहाली क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनकी लूट खुल जाएगी. ये सोच रहे हैं कि हम एफआईआर से डर जाएंगे. इनके बाप की यूनिवर्सिटी नही हैं. किस बात की ट्रेस पासिंग, सार्वजनिक चीज़ है और मेरे बच्चे अंदर हैं. आपने बच्चों को जेल बना दिया. 

जामिया नगर थाने में एफआईआर दर्ज

बता दें कि काँग्रेस सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी पर बिना अनुमति के अनाधिकृत तरीके से यूनिवर्सिटी परिसर में घुसने और छात्र आंदोलन के दौरान 
अशांति भड़काने की कोशिश करने का आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जामिया नगर थाने में पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कर ली है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:10 PM (IST)
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