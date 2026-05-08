'ये संविधान को रौंदने वाली बात...', राज्यपाल द्वारा TVK को न्योता नहीं देने पर भड़के इमरान मसूद

तमिलनाडु में सरकार बनाने पर पेंच फंसता जा रहा है. विजय थलापति की टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, जिस पर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं. वहीं इस पूरे विवाद पर टीवीके का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे संविधान को रौंदने वाला कदम बताया.

यूपी की सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तमिलनाडु में टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिए जाने पर राज्यपाल के फैसले की कड़ी आलोचना की और डीएमके व एआईएडीएमके के गठबंधन की खबरों पर कहा कि "ये पूरी तरह से जनादेश का अपमान होगा. अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये संविधान को रौंदने वाली बात है."

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कांग्रेस सांसद ने कहा कि गवर्नर को क़ानून के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान में ये साफ है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसे मौका मिलना चाहिए..वो साबित नहीं कर पाता को दूसरे को मौका दीजिए. आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप विधानसभा भंग करें. पहले आपको मौका देना पड़ेगा.

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वहीं डीएमके से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस पार्टी द्वारा टीवीके को समर्थन देने पर इमरान मसूद ने कहा कि डीएमके के ऊपर जब सबसे बड़ा संकट था तो हम उसके साथ खड़े रहे. टूजी हो या कोल स्कैम हो, हम साथ थे, हम चाहते हैं कि राज्य में सेक्युलर सरकार बनी रहे. हमारा सोचना ये है कि ऐसी सरकार बने जो संविधान की बात करें, नफ़रत की बात न करें.

बंगाल के हालात पर साधा निशाना

बंगाल चुनाव के नतीजों पर इमरान मसूद ने कहा कि वहां तो सब खेल हुआ वो खुला हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो वहां पर हिंसा हो रही है वो क्यों हो रही है. अब तक ममता जी सत्ता में नहीं है. इसका ज़िम्मेदार कौन है? झंडे लेकर वहां पर हिंसा कौन कर रहा है? आप इन्हीं के ख़िलाफ़ सत्ता में आए हैं तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार तो आप ही होंगे.

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