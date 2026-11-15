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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअसदुद्दीन ओवैसी पर भड़के उदित राज, बोले- 'BJP जो कहेगी, वही AIMIM कहेगी'

असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के उदित राज, बोले- 'BJP जो कहेगी, वही AIMIM कहेगी'

कांग्रेस नेता उदित राज ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि AIMIM बीजेपी के इशारे पर बयान देती है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 15 Nov 2026 02:17 PM (IST)
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कांग्रेस नेता उदित राज ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की ओर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ओवैसी वही बोल रहे हैं, जो बीजेपी उनसे कहलवा रही है. उनके मुताबिक, ओवैसी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी की बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं.

दरअसल, ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति और विपक्षी गठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं. वह समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे पर सवाल उठा रहे हैं. साथ ही कांग्रेस के शासनकाल में हुई घटनाओं, खासकर मुजफ्फरनगर हिंसा और मलियाना नरसंहार का जिक्र करके कांग्रेस को घेर रहे हैं. इसी मुद्दे पर जब कांग्रेस नेता उदित राज से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी और एआईएमआईएम को एक ही नजर से देखने की बात कही.

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'बीजेपी जो कहेगी, वही ओवैसी कहेंगे'

उदित राज ने एआईएमआईएम प्रमुख द्वारा लगातार कांग्रेस को निशाना बनाने और बीजेपी को लेकर कहा, "वह बीजेपी कहलवा रही है. बस एक शब्द है, सब कुछ बीजेपी का है. बाकी इनका कुछ नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "मुस्लिम उम्मीदवारों को हराने के लिए और जो बीजेपी कह रही है, वही एआईएमआईएम कह रही है. वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं. बीजेपी कहेगी चुनाव नहीं लड़ना, तो नहीं लड़ना. नहीं बोलना, तो नहीं बोलना. बीजेपी कहेगी हिंदू-मुस्लिम करो, तो हिंदू-मुस्लिम करेंगे. यह सब बीजेपी का ही है. इसे अलग नहीं देखना चाहिए."

यूपी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी बोले उदित राज

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा भी चर्चा में है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से 181 सीटों की बात कहे जाने और कांग्रेस की तरफ से सीटों की लिस्ट दिए जाने को लेकर उदित राज से सवाल किया गया.

इस पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा जरूरी यह है कि दोनों दलों की जीत की संभावना बनी रहे. उदित राज ने कहा, "ठोस सीटें होनी चाहिए. यह तो नेगोशिएशन के बाद उसकी डिटेलिंग मैं नहीं जानता और न बता सकता हूं. लेकिन यह है कि विनबिलिटी दोनों की होनी चाहिए. सीट शेयरिंग ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो सके."

भारत समिट में वीजा विवाद को लेकर भी उठाए सवाल

भारत समिट में विदेशी प्रतिनिधियों को वीजा नहीं मिलने के मुद्दे पर भी उदित राज ने केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा लोगों का वीजा डिनायल हुआ. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां होती थीं, लेकिन अब ऐसी गतिविधियां बंद हो गई हैं.

उदित राज ने कहा, "टोटल एक तरह से कहा जा सकता है कि अनडिक्लेयरड इमरजेंसी है. वह आकर के अगर यहां अपनी बात रख देते तो इससे भारत का क्या होने वाला था? भारत की छवि कितनी प्रभावित हुई? 70 देशों के लोग आए और करीब-करीब कितने लोगों का वीजा डिनायल हुआ? यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरी तरह से डिनायल है."

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राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले बयान पर क्या बोले?

राहुल गांधी की ओर से फोन टैपिंग को लेकर उठाए गए मुद्दे उन्होंने कहा, "पीएम करवाते हैं, पीएम थोड़ी खुद करते हैं. सिस्टम कराता है. तो इन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और हम लोग भुगत रहे हैं. यहां हम ज्यादा जानते हैं. पेगासस आखिर में लगाया गया कि नहीं लगाया गया? पेगासस को सरकार ही इस्तेमाल कर सकती है और तमाम जजों, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की जासूसी की गई. तो फोन टैपिंग कोई बड़ी बात नहीं है. फोन टैपिंग तो बहुत पुरानी चीज है, पुरानी टेक्नोलॉजी है. लेकिन पेगासस तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्योंकि वह कंपनी सिर्फ सरकारों को ही सप्लाई करती है."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Nov 2026 02:17 PM (IST)
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