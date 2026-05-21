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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती से मिलने गए कांग्रेस नेता ने नोटिस के बाद जारी किया वीडियो, 'खून के रिश्ते से बढ़कर...'

मायावती से मिलने गए कांग्रेस नेता ने नोटिस के बाद जारी किया वीडियो, 'खून के रिश्ते से बढ़कर...'

UP Politics: कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने 21 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब सात मिनट का वीडियो जारी कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 May 2026 10:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के आवास पर कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के बाद शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब और गहरा गया है. कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने 21 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब सात मिनट का वीडियो जारी कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा.

दरअसल, 19 मई को राजेंद्र पाल गौतम बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया के साथ मायावती से मिलने उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंचे थे. हालांकि, बसपा प्रमुख से मुलाकात नहीं हो पाई और बैरंग लौटना पड़ा. इसके बाद 20 मई को यह मामला सार्वजनिक होते ही कांग्रेस संगठन के भीतर भी हलचल बढ़ गई.

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कांग्रेस ने संबंधित नेताओं को जारी किया नोटिस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा था कि इस दौरे की पार्टी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. वहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि इस मामले में संबंधित नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने दी सफाई

इन सब घटनाक्रमों के बीच अब राजेंद्र पाल गौतम ने वीडियो जारी कर अपने दौरे और मायावती से मिलने की कोशिश को सामाजिक संबंधों और बहुजन आंदोलन की भावना से जोड़ते हुए विस्तार से अपनी बात रखी है. उन्होंने बहुजन आंदोलन के इतिहास, महापुरुषों के संघर्ष और सामाजिक न्याय की राजनीति का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि तथागत बुद्ध से लेकर संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहूजी महाराज, पेरियार, डॉ. भीमराव आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम तक सभी ने बहुजन समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया.

कांग्रेस नेता की मायावती की तारीफ

राजेंद्र पाल गौतम ने अपने बयान में मायावती की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि बहन मायावती ने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है. उन्होंने कहा कि जब वह दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब अलग-अलग दलों के लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनसे मिलने आते थे और वह सभी से समाज के नाते मिलते थे.

मंत्री या मुख्यमंत्री बनना समाज से बड़ा नहीं- राजेंद्र पाल गौतम

उन्होंने कहा, "ये कुर्सियां बहुत छोटी हैं. मंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना समाज से बड़ा नहीं है. जब समाज की बात आए तो हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समाज के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए. डॉ. अंबेडकर ने बहुजनों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून मंत्री का पद तक छोड़ दिया था. उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने भी मंत्री पद छोड़ा था."

मायावती के घर जाने को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि वह पहले भी इंद्रपुरी स्थित मायावती के घर जा चुके हैं, जहां उनके पिता ने उन्हें अपने पेंशन के पैसे से भोजन कराया था. उन्होंने कहा कि मायावती के परिवार के लोगों से उनके पुराने सामाजिक संबंध रहे हैं. उन्होंने अपने वीडियो में कहा, 'हमारा रिश्ता प्यार का, मिशन का और समाज का रिश्ता है.' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के बीच 'खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता' होता है.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कई लोग उनसे कहते थे कि जब वह इतने बड़े नेता बन गए हैं तो उन्हें मायावती का कुशलक्षेम पूछने जाना चाहिए. इसी भावना से वह उनके आवास पहुंचे थे. उन्होंने दावा किया कि वहां मौजूद स्टाफ ने उनका सम्मान किया और कहा कि बहन जी तक उनका संदेश पहुंचा दिया जाएगा.

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Published at : 21 May 2026 10:19 PM (IST)
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MAYAWATI UP NEWS LUCKNOW NEWS
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