'बिहार चुनाव में मतदाता सूची भ्रष्ट, SIR से वोटरों को रोका जा रहा', इमरान मसूद का बड़ा आरोप

बिहार विधानसभा चुनावों में आज पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी है. इस बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा और वे वापस जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल कहा था कि SIR के माध्यम से लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वो आज बिहार के मतदान में देखने को मिल रहा है. मसूद ने आयोग के जबाब पर निराशा जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

बिहार में कई जगह से शिकायतें मिलीं की लोगों को वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया गया. कारण बताया गया कि BLO की पर्ची उनके पास नहीं है. इसके अलावा कई जगह मतदाताओं को रोके जाने की भी अलग-अलग माध्यमों से खबरें आयीं हैं. इस बीच पहले चार घंटों में 27 फीसदी से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया.

इमरान मसूद का बयान-SIR पर सवाल

समाचार एजेंसी ANI से बिहार में पहले चरण के मतदान पर बात करते हुए सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कि मतदान हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को मतदान स्थल से वापस जाना पड़ रहा है. क्योंकि मतदाता सूची भ्रष्ट दिखाई दे रही है जैसा कल राहुल गांधी ने कहा भी था. SIR के माध्यम से पूरे देश में लोगों को मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है. चुनाव आयोग का जो आज का बयान है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर मतदाता सूची ही भ्रष्ट है तो बूथ स्तर का अधिकारी क्या कर पाएगा?.

बिहार में जारी है मतदान

बिहार की 121 सीटों पर मतदान जारी है और शुरूआती चार घंटों में 27 फीसद से अधिक मतदान हुआ है. सबसे ज्यादा बेगुसराय 30% और सबसे कम पटना में 23%. वहीं बिहार में अलग-अलग विधानसभा में लोगों ने BLO पर्ची न होने पर वोट न डलवाने का आरोप लगाया है. जबकि उन्होंने अपने पास चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित पहचान पत्र और वोटर लिस्ट में नाम होने का दावा किया है. बिहार में कुल 243 सीटों पर मतदान होगा. अब दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवम्बर को है, जबकि परिणाम 14 नवम्बर को आएगा.