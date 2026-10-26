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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बाप क्या नाजायज औलादें भी...', खरगे के बाद दानिश अली का भी विवादित बयान

'बाप क्या नाजायज औलादें भी...', खरगे के बाद दानिश अली का भी विवादित बयान

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे के पीएम मोदी के पिता पर को लेकर दिए बयान के बाद अब काँग्रेस नेता दानिश अली ने भी विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि बाप ही नहीं उनका नाजायज औलादें भी जेल जाएंगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 26 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर विवादित टिप्पणी को लेकर मचे घमासान के बीच एक और काँग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है. पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश  अली ने खरगे के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि उनके बाप तो जाएंगे ही, उनकी नाजायज औलादें भी जेल में जाएंगी. 

कांग्रेस नेता दानिश अली ने पार्टी अध्यक्ष के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि "खरगे जी ने जो कहा है उसके पूरे परिपेक्ष्य में समझने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वो वोट चोर, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र पर डाका डाला, जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनके बाप भी जाएंगे और उनकी वो नाजायज औलादें भी जाएंगी."

दानिश अली ने कहा कि "मैं एक क़दम और आगे बोल रहा हूं..उनकी वो नाजायज औलादें भी जेल में जाएंगी जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र पर वोट चोरी करके डाका डालने का काम किया है."  

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव: आकाश आनंद बचा पाएंगे BSP की सियासी जमीन? मायावती ने दिया बड़ा काम

पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी

बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के दिवंगत पिता को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उनके बयान पर सियासी बवाल मच गया है. खरगे ने कहा था कि 'मोदी क्या, मोदी का बाप जाएगा.' 

बीजेपी ने की मांफी की माँग

भारतीय जनता पार्टी ने इस अभद्र और आपत्तिजनक बताते हुए काँग्रेस पर तीखा हमला किया है. भाजपा आज 26 अक्टूबर को खरगे के बयान के विरोध में देशभर में पार्टी के प्रदेश कार्यालयों पर प्रदर्शन करेगी. भाजपा ने मल्लिकार्जुन खरगे से उनके बयान पर माफी की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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