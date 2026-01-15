वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य के दौरान वहां के प्राचीन मूर्ति टूटने का दावा किया जा रहा है. जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है.

कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को लेकर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए अहिल्याबाई के मूर्ति तोड़े जाने को लेकर देश के अपमान का आरोप लगाया है. वहीं जिला प्रशासन का इस मामले पर साफ कहना है कि कार्य के दौरान प्राचीन कलाकृतियां प्रभावित हुई है, उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा.

कांग्रेस नेता अजय राय ने लगाए आरोप

वाराणसी के प्राचीन मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति टूटने का मामला सुर्खियों में है. इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब मांगा है. उन्होंने लिखा है कि क्या वाराणसी में अहिल्या माता जी की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं. यदि यह सही है तो यह केवल इंदौर ही नहीं पर पूरे देश का अपमान है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर निर्माण करने वाली शख्सियत की मूर्ति तोड़ना घोर निंदनीय है. मोदी जी यह आपके चुनाव क्षेत्र में हुआ है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और देश से माफी मांगे. जो भारतीय जनता पार्टी पूरे साल शताब्दी उत्सव मना रहा है और आज हमारी माता की मूर्तियां वाराणसी में तोड़ दी गई तो मैं सिलसिले में आपसे चर्चा करना चाहता हूं.

कांग्रेस के आरोपों पर जिला प्रशासन ने दिया जवाब

इस मामले पर सियासत गर्माने के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई हैं. ABP News से बातचीत करते हुए उन्होंने सफाई दी और कहा कि मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर एक मणी थी जिसके दीवार पर कुछ कलाकृतियां थी जो निर्माण कार्य के दौरान प्रभावित हुई हैं.

उन्होंने कहा कि जो कलाकृतियां मिली है उन्हें संस्कृति विभाग की तरफ से संरक्षित करके पुनः स्थापित कराया जाएगा. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित सभी प्राचीन मंदिरों को यथावत बनाए रखा जाएगा और उन्हें संरक्षित किया जाएगा. यह परियोजना लोगों की सहूलियत के लिए है ताकि उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके.

माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान पर्व पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, ठंड और कोहरे में लगाई आस्था की डुबकी



