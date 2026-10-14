कांग्रेस छोड़ दूसरे दल में शामिल होंगे अजय राय? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत

लखनऊ में बीते दिनों अजय राय के समर्थक और ममता चौधरी के बीच हुए हंगामे के बाद अजय राय के सख्त तेवर को देखकर सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई की क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अजय राय कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी या अन्य दल में शामिल हो सकते हैं. इन तमाम दावों के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े संकेत दिए हैं.

ममता चौधरी से हुए विवाद के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीते दो दिनों से वाराणसी में ही मौजूद हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत करने को लेकर एकदम दूरी बनाई है. लेकिन, उनको लेकर सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं को लेकर तस्वीर साफ़ होती दिख रही है. जानकारी के मुताबिक अजय राय काँग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में रहकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे.

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कांग्रेस छोड़ दूसरे दल में शामिल होंगे अजय राय?

अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद लखनऊ में हुए हंगामा को लेकर इस बात की चर्चा और तेज हो गई की क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अजय राय बीजेपी या अन्य दल में शामिल होने वाले हैं. लेकिन, फिलहाल अभी अजय राय की तरफ से किसी भी दूसरे दल में शामिल होने का विचार नहीं किया जा रहा है. वह कांग्रेस पार्टी में ही रहकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे. इसके अलावा वह वाराणसी के पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुके है.

अजय राय ने मीडिया से बनाई दूरी

लखनऊ हंगामा के बाद कांग्रेस नेता अजय राय वाराणसी स्थित अपने आवास पर हैं. इस दौरान मीडिया ने लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन, अजय राय ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना रखी है. इस दौरान इस बात को लेकर अटकलें और तेज हो गई की क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अजय राय बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं.

इन तमाम कयासों के बीच अजय राय लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका बीजेपी में जाने का कोई प्लान नहीं है. वो कांग्रेस में रहकर ही तानाशाही सरकार को सत्ता से उखाड़ फेकेंगे.

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