उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अपने छह दिवसीय प्रदेश दौरे के बाद रविवार को देहरादून पहुंचीं. यहां वो पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक में शामिल हुईं. इस बैठक की अध्यक्षता कुमारी सैलजा ने ही की. इस बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर संगठन की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई.

इस बैठक में हरीश रावत, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य और डॉ. हरक सिंह रावत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सैलजा ने कहा कि इस तरह की बैठकें कांग्रेस की नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं और पहले भी समय समय पर होती रही हैं.

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'यह हमारा रूटीन काम है'

बैठक के बाद उन्होंने कहा कि आपस में बैठकर मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा की जाती है और आगे की दिशा तय की जाती है. सैलजा के अनुसार, पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है. उन्होंने संतोष जताया कि उत्तराखंड में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय है. प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बताया कि बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरों को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया गया है

'सरकार को घेरने की तैयारी'

बैठक में प्रदेश की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सामने आए भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई पार्टी के नेताओं द्वारा इन मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाने और संगठन को हर मोर्चे पर सक्रिय करने की रणनीति पर मंथन किया गया

प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने दी जानकारी

बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि सैलजा ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के दौरे में जमीनी हालात की जानकारी जुटाई है साथ ही गोदियाल ने बताया कि बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ सरकार के कामकाज और आने वाले राजनीतिक अभियान पर विस्तार से बात हुई है. गोदियाल के अनुसार, सैलजा ने अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इन्हीं निर्देशों के आधार पर आगामी अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा सके और संगठन को पूरे प्रदेश में सक्रिय किया जा सके.

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