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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा

लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसाल जुलूस निकाल कर के मुख्य चुनाव आयुक्त खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 25 Oct 2026 09:29 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यालय से निकले इस जुलूस में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे लगाए.

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 13 करोड़ वोट गायब कर दिए हैं. इसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी थी. इसी धांधली से बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाई है. यह देश के साथ गद्दारी और संविधान को कमजोर करने का प्रयास है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता चला रही है. ज्ञानेश कुमार पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

कार्यकर्ताओं ने लगाए वोट चोरी के नारे

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसाल जुलूस निकाल कर के मुख्य चुनाव आयुक्त खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया. इसके साथ एसआईआर और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की. विधानसभा की ओर जाने से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग के पास विरोध जताया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं. उन्होंने इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने और चुनाव आयोग के शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 

1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली

कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित करेगी. पार्टी इस रैली के जरिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, वोट काटने और वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की है. रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. 

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 25 Oct 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
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