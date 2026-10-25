CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यालय से निकले इस जुलूस में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे लगाए.

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 13 करोड़ वोट गायब कर दिए हैं. इसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी थी. इसी धांधली से बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाई है. यह देश के साथ गद्दारी और संविधान को कमजोर करने का प्रयास है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता चला रही है. ज्ञानेश कुमार पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

कार्यकर्ताओं ने लगाए वोट चोरी के नारे

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसाल जुलूस निकाल कर के मुख्य चुनाव आयुक्त खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया. इसके साथ एसआईआर और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की. विधानसभा की ओर जाने से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग के पास विरोध जताया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं. उन्होंने इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने और चुनाव आयोग के शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली

कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित करेगी. पार्टी इस रैली के जरिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, वोट काटने और वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की है. रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.