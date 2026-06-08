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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: दायित्वधारियों की सूची पर कांग्रेस का हमला, 'BJP चला रही राजनीतिक पुनर्वास अभियान'

उत्तराखंड: दायित्वधारियों की सूची पर कांग्रेस का हमला, 'BJP चला रही राजनीतिक पुनर्वास अभियान'

Uttarakhand Politics: गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है. मार्च 2017 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई थी, उस समय प्रदेश पर कुल कर्ज 44,583 करोड़ रुपये था.

By : दानिश खान | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 08 Jun 2026 09:29 PM (IST)
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उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राज्य सरकार द्वारा दायित्वधारियों की एक और सूची जारी किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे उत्तराखंड में भाजपा सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर अपने नेताओं के राजनीतिक पुनर्वास में लगी हुई है.

गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है. मार्च 2017 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई थी, उस समय प्रदेश पर कुल कर्ज 44,583 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और सरकार को वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

राज्य में मूलभूत सुविधाओं का अभाव 

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं को रोजगार देने के मामले में संसाधनों की कमी का हवाला देती है, लेकिन जब बात भाजपा नेताओं को दायित्व और सुविधाएं देने की आती है तो सरकार पूरी तरह उदार हो जाती है. इसे उन्होंने जनता के साथ अन्याय करार दिया.

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गरिमा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक बनाए गए दायित्वधारियों से राज्य को क्या ठोस लाभ मिला है. उन्होंने मांग की कि सरकार इस विषय पर श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें यह बताया जाए कि इन नियुक्तियों पर सरकारी खजाने से कितना खर्च हुआ और उसके बदले प्रदेश को क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं.

युवाओं के सामने पलायन का मुद्दा 

प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राज्य का युवा रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर है. विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने के बजाय अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समायोजित करने में व्यस्त है. इससे साफ है कि सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है.

उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन संस्थाओं को पर्यटन और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवी और योग्य विशेषज्ञों की आवश्यकता है. ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन नियुक्तियों का आधार योग्यता है या फिर राजनीतिक निष्ठा.

सरकार जनता की बजाय अपने नेताओं को खुश कर रही 

गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह प्रदेश की जनता को बताए कि इन नई नियुक्तियों से आम लोगों को क्या प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अपेक्षा रखती है, लेकिन सरकार दायित्व बांटकर राजनीतिक उपकार की राजनीति कर रही है.

अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के धन के दुरुपयोग और राजनीतिक संरक्षण की इस संस्कृति का लगातार विरोध करती रहेगी तथा सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी.

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Published at : 08 Jun 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Congress Vs BJP UTTARAKHAND NEWS
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