ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस ने UP पर लिया बड़ा फैसला, इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी

दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस ने UP पर लिया बड़ा फैसला, इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी

दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस ने यूपी पर बड़ा फैसला लिया है. पार्टी की ओर से 3 बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. वहीं उत्तराखंड पंजाब के लिए भी नेताओं के नामों का ऐलान किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Nov 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक के बाद यूपी चुनाव पर बड़ा फैसला ले लिया हैं. यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है.

पार्टी ने यूपी में अजय माकन, असलम शेख और बी.वी श्रीनिवास को अध्यक्ष नियुक्त किया है. इन 3 बड़े नेताओं को यूपी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने एक बार फिर हलचल तेज कर दी है. बता दें कि कांग्रेस अब बहुत तेजी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल
UP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोमती उत्सव में सीएम योगी बोले- '2017 से पहले यूपी में उपद्रव था, अब उत्सव ही उत्सव हैं'
गोमती उत्सव में सीएम योगी बोले- '2017 से पहले यूपी में उपद्रव था, अब उत्सव ही उत्सव हैं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुरः जिम के लिए निकले, फिर कभी नहीं लौटे, 3 दोस्तों को ट्रक ने कुचला
फतेहपुरः जिम के लिए निकले, फिर कभी नहीं लौटे, 3 दोस्तों को ट्रक ने कुचला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की बकायेदारों को राहत, OTS योजना की समयसीमा एक महीने बढ़ी
योगी सरकार की बकायेदारों को राहत, OTS योजना की समयसीमा एक महीने बढ़ी

उत्तराखंड के लिए भी किया चेयरपर्सन का ऐलान

कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उत्तराखंड के लिए नेताओं के नामों का ऐलान किया गया. उत्तराखंड में दीपा दासमुंशी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया सदस्य होंगे. मणिपुर में बी.एम. संदीप को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जबकि हिबी ईडन और राजेश ठाकुर कमेटी के सदस्य होंगे.

पंजाब में इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

पंजाब में डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद को चेयरपर्सन बनाया गया है. सचिन सावंत और निवेदित अल्वा कमेटी के सदस्य होंगे. उत्तराखंड में दीपा दासमुंशी चेयरपर्सन होंगी, जबकि अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया सदस्य होंगे.

गोवा मणिपुर के लिए भी कांग्रेस ने जारी किए नाम

वहीं कांग्रेस ने गोवा और मणिपुर के लिए भी चेयरपर्सन नियुक्त किए हैं. गोवा में के.जे. जॉर्ज को चेयरपर्सन बनाया गया है. सतेज डी. पाटिल और शशि पारंबिल कमेटी के सदस्य होंगे. वहीं, मणिपुर में बी.एम. संदीप को चेयरपर्सन बनाया गया है. हिबी ईडन और राजेश ठाकुर कमेटी के सदस्य होंगे.

कांग्रेस की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि एआईसीसी महासचिव/प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी नेता और संबंधित राज्यों के लिए महासचिव/प्रभारी से जुड़े एआईसीसी सचिव सदस्य होंगे. यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.

UP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UTTARAKHAND NEWS CONGRESS UP Assembly Election 2027 Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल
UP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोमती उत्सव में सीएम योगी बोले- '2017 से पहले यूपी में उपद्रव था, अब उत्सव ही उत्सव हैं'
गोमती उत्सव में सीएम योगी बोले- '2017 से पहले यूपी में उपद्रव था, अब उत्सव ही उत्सव हैं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुरः जिम के लिए निकले, फिर कभी नहीं लौटे, 3 दोस्तों को ट्रक ने कुचला
फतेहपुरः जिम के लिए निकले, फिर कभी नहीं लौटे, 3 दोस्तों को ट्रक ने कुचला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की बकायेदारों को राहत, OTS योजना की समयसीमा एक महीने बढ़ी
योगी सरकार की बकायेदारों को राहत, OTS योजना की समयसीमा एक महीने बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary | सीट बंटवारे पर सियासी बवाल पर सटीक विश्लेषण | BJP | Sanjay Nishad | Seedha Sawal
UP Election 2027: Congress ने सौंपी 181 सीटों की लिस्ट..Rahul की डिमांड मानेंगे Akhilesh Yadav?
UP Election 2027 | 181 सीटें देंगे या गठबंधन में बड़ा भाई बनेंगे? | Rahul Gandhi | Maha Dangal
UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान ने जजों से लगाई गुहार, लिखा चेतावनी भरा पत्र
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान ने जजों से लगाई गुहार, लिखा चेतावनी भरा पत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
क्रिकेट
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
बॉलीवुड
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
हेल्थ
Cancer Recurrence: एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश
एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश
शिक्षा
UP Board 2027 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 21 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
UP Board 2027 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 21 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget