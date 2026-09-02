कांग्रेस के टिकट पर यूपी में चुनाव लड़ेंगी दिव्या मित्तल? अजय राय ने साफ कर दी तस्वीर

उत्तर प्रदेश की पूर्व आईएएस अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने हाल ही में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के बाद से कई तरह के कयास लगना शुरू हो गए हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि दिव्या मित्तल आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं.

इसके अलावा अफवाहें ऐसी भी आ रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है. वहीं एक तबका यह भी कह रहा है कि दिव्या फिर से प्राइवेट सेक्टर में वापसी करने जा रही हैं. हालांकि दिव्या मित्तल के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दे दी है.

अजय राय ने दिव्या मित्तल के राहुल गांधी से मुलाकात पर कहा कि उन्होंने मुलाकात की है या नहीं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. राहुल गांधी से मुलाकात पर अजय राय ने कहा, "मुलाकात का तो पता नहीं, लेकिन देश में अच्छा काम करने वाले अफसर राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं."

पूर्व मंत्री कौशल किशोर का छलका दर्द, बीजेपी पर लगाया अनदेखी का आरोप

क्या दिव्या मित्तल को कांग्रेस देगी टिकट?

पूर्व आईएएस को कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट देने की भी चर्चा हैं. इस सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "अगर कोई शख्स समाज के लिए और समाज में काम करने की इच्छा रखता है या चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी बिल्कुल उस पर विचार करेगी."

बता दें कि अजय राय ने दिव्या मित्तल के इस्तीफे को लेकर राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी भी लिख चुके हैं. पत्र में उन्होंने ईमानदार अफसरों की चिंताजनक स्थिति को सरकार के सामने उठाने का आग्रह किया था.

13 साल की सेवा के बाद दिव्या ने दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी और देवरिया की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मित्तल ने बताया कि उन्होंने अभी अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है.

साल 2013 बैच की आईएएस अधिकारी मित्तल ने ‘एक्स’ पर अपने फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, "मैंने 13 सालों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए आईएएस से त्यागपत्र दे दिया है."

कानपुर में BSF कांस्टेबल परीक्षा रद्द, बायोमेट्रिक न होने पर हंगामा