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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस के टिकट पर यूपी में चुनाव लड़ेंगी दिव्या मित्तल? अजय राय ने साफ कर दी तस्वीर

कांग्रेस के टिकट पर यूपी में चुनाव लड़ेंगी दिव्या मित्तल? अजय राय ने साफ कर दी तस्वीर

दिव्या मित्तल ने लंदन में नौकरी करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी थी. उन्होंने 2013 में अपने दूसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास की और 68वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनीं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 05:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की पूर्व आईएएस अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने हाल ही में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के बाद से कई तरह के कयास लगना शुरू हो गए हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि दिव्या मित्तल आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं.

इसके अलावा अफवाहें ऐसी भी आ रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है. वहीं एक तबका यह भी कह रहा है कि दिव्या फिर से प्राइवेट सेक्टर में वापसी करने जा रही हैं. हालांकि दिव्या मित्तल के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दे दी है.

अजय राय ने दिव्या मित्तल के राहुल गांधी से मुलाकात पर कहा कि उन्होंने मुलाकात की है या नहीं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. राहुल गांधी से मुलाकात पर अजय राय ने कहा, "मुलाकात का तो पता नहीं, लेकिन देश में अच्छा काम करने वाले अफसर राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं."

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क्या दिव्या मित्तल को कांग्रेस देगी टिकट?

पूर्व आईएएस को कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट देने की भी चर्चा हैं. इस सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "अगर कोई शख्स समाज के लिए और समाज में काम करने की इच्छा रखता है या चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी बिल्कुल उस पर विचार करेगी."

बता दें कि अजय राय ने दिव्या मित्तल के इस्तीफे को लेकर राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी भी लिख चुके हैं. पत्र में उन्होंने ईमानदार अफसरों की चिंताजनक स्थिति को सरकार के सामने उठाने का आग्रह किया था.

13 साल की सेवा के बाद दिव्या ने दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी और देवरिया की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया.  मित्तल ने बताया कि उन्होंने अभी अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है.  

साल 2013 बैच की आईएएस अधिकारी मित्तल ने ‘एक्स’ पर अपने फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, "मैंने 13 सालों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए आईएएस से त्यागपत्र दे दिया है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP NEWS IAS Divya Mittal CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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