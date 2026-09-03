Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कर दिया बड़ा ऐलान

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कर दिया बड़ा ऐलान

यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी गृह सीट से लड़ने का ऐलान कर दिया है. इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Sep 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है. कांग्रेस भी यूपी चुनाव में दमखम दिखाने को तैयार है. इस बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच अजय राय से किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया.

चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय राय ने बताया, "अरे बनारस हमारा घर है. हम बनारस कैसे भूल जाएं. बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे और वही सीट पिंडरा जहां हमारा घर है, जहां से उदल पटेल 9 बार विधायक रहे थे. पिंडरा के आशीर्वाद से मैंने उन्हें हराया. उसके बाद सोनेलाल को दो बार हराया. इसके बाद निर्दलीय जीतकर बसपा सरकार को हराया और फिर 2012 में कांग्रेस से जीता."

अखिलेश पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा हमला, साधु-संतों के अपमान का लगाया आरोप

अजय राय ने पिंडरा से लड़ने का किया ऐलान

कांग्रेस अध्यक्ष ने पिंडरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इस बीच उन्होंने बताया, "इस बार पिंडरा का एकतरफा चुनाव रहेगा. पिंडरा की जनता हमारे साथ खड़ी है. निश्चित तौर पिंडरा हमारा घर है और मैं पिंडरा से चुनाव लड़ूंगा."

वहीं बीजेपी के बाद निर्दलीय और फिर आजादी के बाद कांग्रेस का दामन थामने के सवाल पर अजय राय ने कहा, "साल 1952 से लेकर 1996 तक जिस सीट से मैं जीता हूं वहां पर न कभी जनसंघ जीती और न कभी बीजेपी जीती. वहां पर जनसंघ और बीजेपी बुरी तरह से हारी है और उनकी जमानत जब्त हुई है."

अजय राय ने आगे बताया, "1996 में बीजेपी पहली बार पिंडरा में चुनाव जीती और वहां पर अजय राय चुनाव जीता. वह मेरा व्यक्तिगत चुनाव था. मैंने दिन रात 3 साल तक मेहनत करके और लोगों का दिल जीतकर मैं आया."

उन्होंने आगे कहा, "जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, तब तक बीजेपी के पास दम था और कार्यकर्ताओं का विश्वास था. जिस दिन वाजपेयी बिस्तर पर गए और गुजरात की कंपनी आई और उसकी सरकार चलने लगी उस दिन कार्यकर्ताओं का महत्व खत्म हो गया."

कॉर्पोरेट की तरह चल रही है बीजेपी- अजय राय

आजतक के मंच पर बात हुए उन्होंने आगे यह भी कहा, "अब बीजेपी कॉर्पोरेट की तरह चल रही है. वहां पर अब कार्यकर्ता दरी बिछाने वाला, चादर बिछाने वाला बचा है. बीजेपी में अब कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से बाहर खड़ा कराया जाता है और गुजरात के लोगों को वहां महत्व मिलता है. जब कार्यकर्ताओं का महत्व खत्म हो गया तो अजय राय ने भी सोचा कि जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा." 

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "आज मेरे साथ कार्यकर्ता खड़े हैं वह इसलिए क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता हूं. लड़ता हूं और संघर्ष करता हूं. जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भूल गई तो हम भी बीजेपी को भूल गए और छोड़ दिया." सीएम योगी पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि उन्होंने मुझे आरोपित कर दिया कि मैं बाबा विश्वनाथ का भक्त हूं. काशी से आता हूं. 'हर-हर महादेव' वहां होता है.

'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP NEWS CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में लगे इंडिया गठबंधन विरोधी होर्डिंग्स, सपा नेताओं ने फाड़े पोस्टर
मुजफ्फरनगर में लगे इंडिया गठबंधन विरोधी होर्डिंग्स, सपा नेताओं ने फाड़े पोस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'G और J में ही फंसा देंगे S और P तो...', अखिलेश पर जयंत चौधरी का हमला
'G और J में ही फंसा देंगे S और P तो...', अखिलेश पर जयंत चौधरी का हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के आशुतोष रांका ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, क्या हुई बात?
CJP के आशुतोष रांका ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
Advertisement

वीडियोज

Darshan Jariwala ने Apara Mehta के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं अपना सच जानता हूं’
Ramayana Part 1 के Climax में होगी Sunny Deol के Hanuman की सरप्राइज एंट्री? बड़ा अपडेट
Hanuman Ansh ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, छोटे बजट में 47 करोड़ से ज्यादा की कमाई!
Gandhari EXCLUSIVE: Taapsee Pannu ने Fake Box Office और Quality Content पर खुलकर की बात
Bigg Boss 20 में नहीं जाएंगी Mallika Sherawat, Abhishek Malhan बोले- इनमें है Bigg Boss वाली वाइब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में लगे इंडिया गठबंधन विरोधी होर्डिंग्स, सपा नेताओं ने फाड़े पोस्टर
मुजफ्फरनगर में लगे इंडिया गठबंधन विरोधी होर्डिंग्स, सपा नेताओं ने फाड़े पोस्टर
क्रिकेट
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
शिक्षा
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget