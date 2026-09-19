CO जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया को राहत, कार्रवाई की मांग खारिज

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में साल 2013 में हुए सीओ जियाउल हक हत्याकांड में पूर्व मंत्री व विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को राहत मिली है. लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सीबीआई की दोबारा जांच के बाद दाखिल फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है. अदालत ने राजा भैया के खिलाफ आगे की कार्रवाई की मांग को खारिज कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई को कुंडा विधायक विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिला है. अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहने की प्रक्रिया अलग मानी गई है. सीबीआई कोर्ट का फैसला से राजा भैया को बड़ी राहत मिली है.

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पत्नी परवीन आजाद ने की दोबारा जांच की मांग

दरअसल, सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने पहले दाखिल की गई CBI की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया था. परवीन आजाद ने विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समेत अन्य नामजद लोगों की भूमिका की दोबारा जांच की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने अक्टूबर 2023 में मामले की दोबारा जांच शुरू की.

साल 2013 में हुई थी CO जियाउल हक की हत्या

आपको बता दें कि यह मामला 2 मार्च 2013 का है. प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद स्थिति को संभालने पहुंचे तत्कालीन सीओ जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. इस मामले में जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की शिकायत पर राजा भैया समेत कुछ अन्य लोगों को नामजद किया गया था.

अदालत ने कहा- 'आगे कार्रवाई की जरूरत नहीं'

फिलहाल, 19 सितंबर 2026 के आदेश में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह ने सीबीआई की ओर से हथिगवां थाना, प्रतापगढ़ में दाखिल अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया. साथ ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की मांग को खारिज कर दिया है.

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