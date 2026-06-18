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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउन्नाव में समाजवादी पार्टी पर बरसे CM योगी, कहा- खर-दूषण जैसे थे सपा के सत्तापोषित माफिया

उन्नाव में समाजवादी पार्टी पर बरसे CM योगी, कहा- खर-दूषण जैसे थे सपा के सत्तापोषित माफिया

UP News: सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार के समय गरीब या अन्य राजनीतिक दल आवाज उठाते थे तो इनके गुंडे व माफिया उनकी आवाज दबाने के साथ ही व्यापारियों का अपहरण कर प्रदेश में अराजकता का तांडव करते थे.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: अंकुल कौशिक |  Updated at : 18 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार (18 जून) को उन्नाव पहुंचे. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गत 12 वर्षों में देश में और 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किया,  वह कांग्रेस व सपा सरकारें नहीं कर सकीं, क्योंकि भ्रष्ट व क्षमता विहीन ये लोग गरीब के बारे में नहीं, केवल अपने परिवार के बारे में सोचते थे. कांग्रेस ने नेहरू-गांधी परिवार से बाहर कभी नहीं सोचा और सपा के लिए केवल सैफई ही परिवार था. जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को घर और 140 करोड़ लोगों को ही परिवार माना है. मेरे लिए उत्तर प्रदेश घर और 25 करोड़ लोग परिवार के सदस्य हैं. उनकी समृद्धि के लिए कार्य करना ही हमारा मिशन है.

मुख्यमंत्री गुरुवार को 570 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने ग्राम पंचायत डीह, भवानी खेड़ा चौराहा, हिंदु खेड़ा उन्नाव में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया. सीएम ने स्थानीय लोगों को जानकारी दी कि वीर शहीद गुलाब सिंह लोधी की स्मृति में निर्मित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की क्षमता भी दोगुनी कर दी गई है.

खर-दूषण जैसे थे सपा के सत्तापोषित माफिया- CM योगी

सीएम ने कहा कि सपा सरकार के समय गरीब या अन्य राजनीतिक दल आवाज उठाते थे तो इनके गुंडे व माफिया उनकी आवाज दबाने के साथ ही व्यापारियों का अपहरण कर प्रदेश में अराजकता का तांडव करते थे. रामायण काल में खर-दूषण, मारीच व सुबाहु का आतंक ऐसा ही रहा होगा, जैसे सपा सरकार के समय सत्तापोषित माफिया का था. कांग्रेस व सपा के नेताओं को कभी गरीब के लिए आंसू बहाते नहीं देखा होगा. इनके आंसू माफिया के मरने पर बहते हैं. ये गरीबों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हैं. सर्वाधिक समय तक शासन करने के बावजूद ये दोनों दल देश-प्रदेश को दुर्गति के गर्त में धकेलने के जिम्मेदार हैं. 

अध्यात्म, साहित्य व क्रांति की धरा है उन्नाव- CM योगी 

सीएम ने उन्नाव को अध्यात्म, साहित्य व क्रांति की धरा बताया. सीएम ने स्थानीय आध्यात्मिक स्थलों, साहित्यकारों, क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए. विधानसभा के पूर्व अध्य़क्ष हृदय नारायण दीक्षित के कार्यों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि भारत की अस्मिता पर संकट के समय गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए राजा रामबख्श सिंह, वीर गुलाब सिंह लोधी ने अपने बलिदान से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें उखाड़ दीं. 

उन्नाव को कभी पिछड़ने नहीं देंगे- CM योगी

सीएम बोले,  स्वामी साक्षी महाराज जी कहते थे कि लखनऊ व कानपुर के बीच उन्नाव खुद को उपेक्षित महसूस करता है. तब मैंने कहा था कि विकास की हर योजना उन्नाव में भी आएगी. आज उन्नाव की कनेक्टिविटी हर तरफ से फोरलेन की हो गई है. गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाववासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली, प्रयागराज जा सकते हैं. कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है. उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की मांग भी पूरी की गई. हम उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल कलस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है. डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ लैंड और लगभग 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्री कलस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है. उद्योग लगने से स्थानीय नौजवानों को यहीं रोजगार प्राप्त होगा.

दुनिया के लिए प्रेरणा बना भारत का प्रबंधन- CM योगी

सीएम ने कहा कि जब दुनिया ऊर्जा, आर्थिक मंदी और पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही है, तब भी पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता को राहत मिली और संकट से उबारा गया. भारत का प्रबंधन दुनिया के लिए प्रेरणा बना. अमेरिका महंगाई से त्रस्त है, लेकिन भारत ने उक्त संकटों का बखूबी सामना किया. भारत में सुरक्षा, आस्था का सम्मान व अर्थव्यवस्था को मजबूती से बढ़ाया जा रहा है. आतंकवादियों, उग्रवादियों व नक्सलवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर भारत की ताकत का अहसास कराया जा रहा है. 

गरीब, किसान, महिला व युवा को केंद्र में रखकर योजनाएं- CM योगी

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की नजर में चार जातियां (गरीब, किसान, महिला, युवा) ही हैं. योजनाएं इन्हें केंद्र में रखकर ही बन रही हैं. मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के कार्यक्रम हो रहे हैं. प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए अब गरीब हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अधिकारी घर जाकर बताते हैं कि आपका चयन हुआ है. पहले घूस देकर भी योजना का लाभ नहीं मिलता था, आज बिना सिफारिश रसोई गैस, राशन, पेंशन, आयुष्मान आदि सुविधाएं मिल रही हैं. 

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विपक्षियों के दोहरे चरित्र को देख आती है हंसी- CM योगी

सीएम ने कहा कि विपक्षी दलों के दोहरे चरित्र को देखकर हंसी आती है. प्रदेश को पहचान का संकट देने वाले, माफियाराज, दंगा-कर्फ्यू ग्रस्त बनाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं. इनमें तनिक भी लज्जा हो तो अपने कार्यकाल को देख लें. जिन दलों ने युवाओं के रोजगार/नौकरियों, स्वाभिमान से खिलवाड़ किया,  यूपी का युवा इन भ्रष्टाचारियों को स्वीकार नहीं करेगा. युवा 2014 से इनसे अपमान का बदला ले रहा है.

स्वाभिमान से खिलवाड़ करने वाले बर्दाश्त नहीं- CM योगी

सीएम ने कहा कि पहले किसान को फसल का दाम और बिजली नहीं मिलती थी. ट्यूबवेल चोरी होते थे, आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता था. गन्ने का दाम, समय पर बीज-उर्वरक, कुछ नहीं मिलता था, इसलिए किसान भी इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा. मां जगतजननी की प्रतीक नारी शक्ति खर-दूषण व चंड-मुंड से निपटना जानती है. सपा के नाम पर ‘देख सपाई, बिटिया घबराई’ की चर्चा होती है. नया भारत व नया उत्तर प्रदेश सम्मान, स्वाभिमान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शता नहीं है.

यूपी पर बरसता है प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद- CM योगी

सीएम ने कहा कि यूपी में प्रभु श्रीराम, बांके बिहारी, बाबा विश्वनाथ, मां गंगा का आशीर्वाद बरसता है, यहां पैसे की कमी नहीं है. अब कोई उपद्रव नहीं करता है. हर त्योहार अब गरीबों के लिए भी खुशहाली लाते हैं. गरीब इन त्योहारों पर अच्छे कपड़े पहनकर परिवार के साथ उत्साहित होते हैं. 

उन्नाव भी बना एससीआर का अंग- CM योगी 

सीएम ने कहा कि उन्नाव भी स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) का अंग बना है. अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी देश को आजाद कराने के लिए कभी उन्नाव से हजरतगंज, लखनऊ तक पहुंचे थे. अब विकास लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा. देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंची है. ऐसे ही लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. चारों ओर रिंग रोड बनेगी. लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली जनपद आपस में जुड़ेंगे, विकास में सबकी बराबर की सहभागिता होगी. हमारे पास ऊर्जावान युवा, मेहनती किसान, आधी आबादी की ताकत, मां गंगा का आशीर्वाद है. अब यह जनपद भी विकसित उन्नाव के रूप में प्रस्तुत होगा. अलग-अलग जनपदों में इंडस्ट्रियल कलस्टर विकसित किए जा रहे हैं. विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है. सरकार 100 वर्ष की कार्ययोजना को लेकर कार्य कर रही है. 

एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में यूपी सबसे आगे- CM योगी

सीएम ने कहा कि देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे पर कोई चलेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड कैसे लागू किए जाते हैं. इस एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी वही है, जो दुनिया में सबसे अच्छी सड़क की है. हमने इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी को उन्नाव व हरदोई के बीच में आमंत्रित किया. एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में यूपी सबसे आगे है. इस अवसर पर सांसद साक्षी महाराज, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी, विधायक पंकज गुप्ता, अनिल सिंह, आशुतोष शुक्ल, बंबालाल दिवाकर, श्रीकांत कटियार, ब्रजेश रावत, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी आदि मौजूद रहे.

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Published at : 18 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
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