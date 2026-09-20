गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'PM बनना चाहते हैं या यूपी में ही...' CM योगी ने पहली बार दिया खुलकर जवाब

'PM बनना चाहते हैं या यूपी में ही...' CM योगी ने पहली बार दिया खुलकर जवाब

यूपी में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम अटकलें लग रहीं हैं. अब इन अटकलों पर सीएम ने खुद जवाब दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 20 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम सियासी अटकलें लगाईं जा रहीं हैं.  यह अटकलें ऐसे वक्त में लग रहीं हैं जब वर्ष 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं.  इन सबके बीच सीएम ने तमाम अटकलों पर जवाब दिया है. अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए साक्षात्कार में सीएम ने वर्ष 2027 के बाद अपनी केंद्रीय भूमिकाओं और लोगों द्वारा उनके प्रधानमंत्री बनने की मांग पर जवाब दिया.

सीएम से पूछा गया- 2027 के बाद आपकी राष्ट्रीय भूमिका को लेकर अटकलें लग रही हैं.आप खुद को भविष्य के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखते हैं, या यूपी ही आपकी कर्मभूमि रहेगी?

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संदीप और सौरभ की शादी: कल्याण सिंह के परिवार इन VVIP को भेज रहा न्योता, देखें लिस्ट
संदीप और सौरभ की शादी: कल्याण सिंह के परिवार इन VVIP को भेज रहा न्योता, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी पर प्रधान बर्खास्त, 1.61 लाख की वसूली
अमेठी में इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी पर प्रधान बर्खास्त, 1.61 लाख की वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बरसेंगे बादल, जानें आज का मौसम अपडेट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बरसेंगे बादल, जानें आज का मौसम अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NIA के वॉन्टेड गोपाल को यूपी ATS ने किया ढेर, वाराणसी में एनकाउंटर
NIA के वॉन्टेड गोपाल को यूपी ATS ने किया ढेर, वाराणसी में एनकाउंटर

इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा- मैं सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी की भावना और राष्ट्र प्रथम को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी है. मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन के सबसे बड़े विशेषाधिकार और बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं. मेरा पूरा ध्यान यूपी को आर्थिक, सामाजिक और गवर्नेंस मॉडल के स्तर पर आगे ले जाने पर है.

संदीप और सौरभ की शादी: कल्याण सिंह के परिवार इन VVIP को भेज रहा न्योता, देखें लिस्ट

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में सीट शेयरिंग के सवाल पर भी जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोगियों और उनके साथ सीट बंटवारे का मुद्दा, संगठन का है. बतौर मुख्यमंत्री मेरी जिम्मेदारी है कि हम समाज, जिले और घर तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे.समाज के हर वर्ग का विकास हो और वह राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके.

अयोध्या के बाद अब काशी-मथुरा...

यह पूछे जाने पर कि अयोध्या के बाद अब उनका फोकस- काशी और मथुरा पर शिफ्ट हो गया है, क्या यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से है या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है, सीएम ने कहा कि यूपी में अयोध्या, मथुरा और काशी का होना हमारी विरासत का प्रतीक है. यह हमारी मजबूती है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी भी. संरक्षण और विकास एक साथ चलते हैं.

उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम को ही देख लें. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में उद्घाटन किया. तब से यहां 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं और 1.25 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधि हुई. ये रुपये नाविकों, रेड़ी लगाने वालों, पुजारियों, ऑटो ड्राइवर, होटल संचालित करने वालों, होम स्टे वालों पास गए. ऐसी ही स्थिति अयोध्या और प्रयागराज की है. 

हामिद अंसारी के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- ऐसा बयान...

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राम मंदिर के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई. महाकुंभ में 66 करोड़ लोग प्रयागराज आए.  सीएम ने कहा कि हालांकि यह सब स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को खारिज कर के नहीं हुआ. यही सरकार जो विरासत का संरक्षण कर रही है, वही विकास को भी अग्रिम पंक्ति में रखकर काम कर रही है. इंसेसफेलाइटिस जैसे रोग का हमने सामना किया. हमने मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाया और आज की राज्य में 80 मेडिकल कॉलेज हैं. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 20 Sep 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP NEWS Up Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संदीप और सौरभ की शादी: कल्याण सिंह के परिवार इन VVIP को भेज रहा न्योता, देखें लिस्ट
संदीप और सौरभ की शादी: कल्याण सिंह के परिवार इन VVIP को भेज रहा न्योता, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी पर प्रधान बर्खास्त, 1.61 लाख की वसूली
अमेठी में इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी पर प्रधान बर्खास्त, 1.61 लाख की वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बरसेंगे बादल, जानें आज का मौसम अपडेट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बरसेंगे बादल, जानें आज का मौसम अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NIA के वॉन्टेड गोपाल को यूपी ATS ने किया ढेर, वाराणसी में एनकाउंटर
NIA के वॉन्टेड गोपाल को यूपी ATS ने किया ढेर, वाराणसी में एनकाउंटर
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
महाराष्ट्र
लालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल
लालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल
क्रिकेट
अजीत अगरकर की कहानी में नया पहलू, रोहित-लक्ष्मण पर हैरतअंगेज खुलासा
अजीत अगरकर की कहानी में नया पहलू, रोहित-लक्ष्मण पर हैरतअंगेज खुलासा
बॉलीवुड
'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त
'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
ट्रेंडिंग
अमेरिका से बिहार में हुआ ब्याह, ऐसे कट रही गौरी मैम की जिंदगी
अमेरिका से बिहार में हुआ ब्याह, ऐसे कट रही गौरी मैम की जिंदगी
एग्रीकल्चर
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget