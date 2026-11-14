छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर CM योगी सख्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी छठ महापर्व की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था, अनुशासन, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है. प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, खीरी, गाजीपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, बस्ती और कानपुर नगर सहित विभिन्न जनपदों में लाखों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ इस पर्व में सहभागी होंगे. ऐसे में सभी संबंधित जनपदों में समय रहते व्यापक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को सायंकाल अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर को प्रातःकाल उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में छठ पूजा के प्रमुख स्थलों और घाटों का पहले से निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और संपर्क मार्गों को दुरुस्त कराया जाए. घाटों पर स्वच्छ पेयजल, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए. पूजा स्थलों तक पहुंचने वाले मार्ग साफ-सुथरे और सुगम रहें.

व्रतियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटों पर जलस्तर और गहराई का आकलन कर संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया जाए. वहां मजबूत बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतक लगाए जाएं. पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों, नावों और जल पुलिस की तैनाती हो. किसी भी श्रद्धालु को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं. प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरों और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाए.

मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. प्रमुख घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए. पुलिसकर्मियों की काउंसिलिंग कर उन्हें संयमित, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण व्यवहार के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाए. प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर घाटों और आसपास के क्षेत्रों की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जाए. भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें. पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रभावी यातायात योजना तैयार की जाए. प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति न बनने पाए. इसके लिए आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्जन लागू करने के साथ ही वाहनों के लिए पहले से पार्किंग स्थल चिह्नित किए जाएं.

मुख्यमंत्री ने राज्य सड़क परिवहन निगम को दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराने के निर्देश दिए, ताकि लोग अपने परिजनों के साथ छठ महापर्व मना सकें. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी यात्री से निर्धारित किराये से अधिक वसूली न हो.

मुख्यमंत्री ने नगर विकास, पंचायती राज और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से घाटों एवं उनके आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ वैकल्पिक प्रकाश स्रोत भी उपलब्ध रहें, ताकि किसी भी परिस्थिति में अंधेरा न हो. आतिशबाजी और अन्य गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सतर्कता बरती जाए. घाटों पर पशुओं का आवागमन रोकने के लिए भी उचित प्रबंध किए जाएं. साथ ही, अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए.

मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख पूजा स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पहले से पूरी तरह तैयार रहे. स्थानीय आयोजकों और पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं की जाएं. पर्व के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और जनसुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए. वरिष्ठ अधिकारी स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें. व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाए.