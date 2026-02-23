हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: सीएम योगी का सिंगापुर में 'महा-मिशन' शुरू, पहले ही दिन 6650 करोड़ के निवेश पर लगी मुहर

UP: सीएम योगी का सिंगापुर में 'महा-मिशन' शुरू, पहले ही दिन 6650 करोड़ के निवेश पर लगी मुहर

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने यूपी में 6650 करोड़ निवेश के तीन एमओयू साइन किए, जिससे 20 हजार से ज्यादा रोजगार और औद्योगिक विकास सुनिश्चित होंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

UP CM Yogi Singapore Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है. यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने प्रदेश में कुल 6,650 करोड़ रुपये के निवेश के लिए तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में होंगे. इन तीनों परियोजनाओं से 20 हजार से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे.

सीएम योगी ने निवेशकों को उत्तर प्रदेश की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक ढांचे से अवगत कराया. समूह को डेटा सेंटर स्थापना के लिए लखनऊ आने का आमंत्रण दिया गया है.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है. सिंगापुर दौरे के पहले दिन हुए ये तीन एमओयू प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, शहरी विकास को नई दिशा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जा रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट

पहली परियोजना के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के करीब 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित टाउनशिप विकसित की जाएगी.

इस परियोजना में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इसके धरातल पर उतरने के साथ ही लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. इस परियोजना को 2027 में शुरू किए जाने की योजना है. यह परियोजना जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र को नई पहचान देगी.

कानपुर-लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक्स पार्क

दूसरी परियोजना कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ भूमि में लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास से संबंधित है. इस परियोजना में 650 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 7,500 रोजगार सृजित होने का अनुमान है. इसको भी 2027 में शुरू किए जाने की योजना है. यह लॉजिस्टिक्स पार्क प्रदेश की औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

नोएडा/ग्रेटर नोएडा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क

तीसरी परियोजना के तहत नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट आईटी पावर क्षमता वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा.

एमओयू के अनुसार प्रोजेक्ट को वर्ष 2028 में शुरू करने की योजना है. यह निवेश उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

निवेश और विकास की मुख्य बिंदु

  • सिंगापुर दौरे पर पहले ही दिन योगी सरकार को बड़ी कामयाबी
  • मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डेटा सेंटर स्थापित करने का दिया आमंत्रण
  • यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ ₹6,650 करोड़ के निवेश समझौते
  • ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर में उत्तर प्रदेश को बड़ी निवेश सौगात
  • जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप प्रस्तावित
  • टाउनशिप प्रोजेक्ट में ₹3,500 करोड़ निवेश, 12,000 रोजगार के अवसर
  • कानपुर–लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित होगा
  • लॉजिस्टिक्स पार्क में ₹650 करोड़ निवेश, 7,500 नौकरियां
  • नोएडा/ग्रेटर नोएडा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क की योजना
  • डेटा सेंटर में ₹2,500 करोड़ निवेश, 40 MW क्षमता
  • निवेशकों का भरोसा, यूपी बना ग्लोबल कैपिटल के लिए पसंदीदा गंतव्य
Published at : 23 Feb 2026 02:45 PM (IST)
UP NEWS UP Investment Yogi Adityanath SIngapore
