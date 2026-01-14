सीएम योगी ने मच्छर से की माफिया की तुलना, कहा- एक शरीर अस्वस्थ करता है, दूसरा समाज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन पर पहुंचे जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने मच्छर और माफिया को एक दूसरे का पूरक बताया और कहा कि एक शरीर को अस्वस्थ करता है तो दूसरा समाज को. जब समाज शारीरिक स्वच्छता और समाज के प्रति जागरूक नहीं होता है तो उसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं.

सीएम योगी ने कहा कि कभी गोरखपुर माफियाराज और गुंडाराज के लिए कुख्यात था. प्रदेश की भी यही स्थिति थी. हर दूसरे-तीसरे दिन प्रदेश में दंगा होता था. व्यापारी, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं थे. व्यापारी गुंडा टैक्स देने को मजबूर थे. इंसेफेलाइटिस बीमारी चरम पर थी और नौनिहालों को इससे बचाने के लिए कोईल नीति नहीं थी. नौजवान पलायन को मजबूर थे.

पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कायाकल्प के लिए जो अभियान शुरू किया उसके परिणाम आज जमीनी धरातल पर नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में निहित संभावनाओं की ही बात नहीं करते, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति से संभावनाओं के अनुरूप परिणाम भी देते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उद्यमियों, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण में कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है. बहन-बेटियों को मुस्कुराते हुए स्कूल-बाजार जाने का माहौल मिल रहा है. आज यदि किसी ने बहन-बेटियों की राह में बाधा डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने को तैयार मिलेगा. यह तभी संभव हो रहा है जब सरकार में करने की दृढ़ इच्छाशक्ति है.

बच्चों को स्मार्टफोन देना अपराध सरीखा- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने लोगों को स्मार्टफोन के अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग से बचने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि आज अनेक घरों में बच्चों को भी स्मार्टफोन खेलने के लिए दे दिया जाता है. यह कृत्य अपराध सरीखा है. इससे बच्चे जिद्दी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं. स्मार्टफोन का जरूरत से अधिक और अनावश्यक इस्तेमाल न करें.

सीएम योगी ने कहा कि बदलाव ही समृद्धि और खुशहाली का आधार है. इसी मंत्र को अपनाते हुए आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो उसमें उत्तर प्रदेश और गोरखपुर भी पीछे नहीं है. आज बिना मांगे विकास की योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं. उन्होंने कहा कि पहले कोई सोचता था कि गोरखपुर का खाद कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स बन पाएगा या बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से चिकित्सा का बेहतरीन केंद्र बन सकेगा. लेकिन आज ये सब हकीकत है.

'सीएम योगी के नेतृत्व में आया राम राज्य'

इस दौरान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में रामराज्य आ गया है. यहां अपराध खत्म और अपराधी ध्वस्त हो गए हैं. यहां महिलाओं, व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों की सुरक्षा है और यह राज्य विकास, रोजगार, संस्कृति संरक्षण और सम्मान के साथ यह चल रहा है.