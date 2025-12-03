गोरखपुर: महंत रामदास और महंत पंचानन पुरी को CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया याद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोला तहसील क्षेत्र के मदरिया सिद्धपीठ में दिवंगत महंत रामदास को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महंत रामदास को नमन करते हुए कहा कि सनातन धर्म मानव जीवन के कल्याण और उद्धार का धर्म है. महंत रामदास आजीवन सनातन और वैदिक परंपरा के लिए समर्पित रहे.

मदरिया सिद्धपीठ के महंत रहे रामदास का विगत दिनों निधन हो गया था. बुधवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धपीठ पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए. इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महंत रामदास ने अपना पूरा जीवन सनातन परंपरा की सेवा को समर्पित कर दिया. उनका गोरक्षपीठ से पांच दशकों से गहरा जुड़ाव रहा. सीएम योगी ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व मदरिया सिद्धपीठ आगमन पर उन्हें महंत रामदास का भौतिक सानिध्य प्राप्त हुआ था.

महंत के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने में महंत जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा. उन्होंने सदैव लोगों को सनातन मूल्यों और भारत के प्रति आस्थावान बनने के लिए प्रेरित किया. मुख्यमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि मदरिया सिद्धपीठ के वर्तमान महंत श्रीशदास अपने पूज्य गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके मूल्यों व आदर्शों के अनुरूप सनातन की सेवा करते रहेंगे.

महंत रामदास को श्रद्धांजलि देने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरिया सिद्धपीठ में विधि विधान से पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा नेता हरिकेश राम त्रिपाठी, अमरदीप त्रिपाठी, मनीष नायक सहित बड़ी संख्या में मदरिया सिद्धपीठ से जुड़े श्रद्धालु उपस्थित रहे.

महंत पंचानन पुरी को श्रद्धाजलि

मदरिया से पहले गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उरूवा क्षेत्र के चचाईराम मठ जाकर यहां के स्मृतिशेष महंत पंचानन पुरी को श्रद्धांजलि दी. पंचानन पुरी का विगत 16 नवंबर को निधन हो गया था. उनका गोरक्षपीठ से गहरा लगाव था.

चचाईराम मठ में सीएम योगी ने दिवंगत महंत पंचानन पुरी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी. गोरक्षपीठाधीश्वर ने चचाईराम मठ के नवनियुक्त युवा महंत प्रणव पुरी को स्नेहाशीष देते हुए अंगवस्त्र ओढ़ाया और आत्मीय संवाद कर मठ संचालन व्यवस्था में उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मठ से जुड़े श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय जनता से भी मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना. यहां चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, खजनी के विधायक श्रीराम चौहान, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे.