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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने मनाई पं. दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती, चित्र पर किया पुष्पार्चन

CM योगी ने मनाई पं. दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती, चित्र पर किया पुष्पार्चन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 'अंत्योदय' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती शुक्रवार को उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 25 Sep 2026 05:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 'अंत्योदय' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर पं. दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने लिखा कि 'एकात्म मानववाद' एवं 'अंत्योदय' के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रचिंतक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि.

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पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर आधारित विकास की ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई. मुख्यमंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को आज भी समावेशी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणास्रोत बताया.

लखनऊ को CM योगी की सौगात, 12000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया भूमिपूजन

Published at : 25 Sep 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
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