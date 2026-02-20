सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, कहा- क्योटो भी चले जाइएगा और...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सासंद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तंज कसा है. पूर्व सीएम अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान-संसदीय क्षेत्र काशी, क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी. जापान से विरासतों को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक लेते आइएगा.

2027 के चुनाव के संदर्भ में अखिलेश ने लिखा कि वैसे अब चला-चली की बेला में अपने अंतिम वर्ष में कौन सा तो ये जापान का अध्ययन कर लेंगे और क्या ही योजना बना पाएंगे. ये मुख्यमंत्री का ‘मनसुख-पर्यटन’ है, अगर वो स्वीकार कर लें, तो जाते-जाते कम-से-कम एक सच बोलने के लिए उन्हें लोग याद रखेंगे.

कन्नौज सांसद ने लिखा कि ‘वनस्पति के विशेष अध्ययन’ का व्यक्तिगत लाभ ही उठाएंगे या अपने क़रीबियों से भी साझा करेंगे.

'क्या संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया..', अखिलेश यादव ने ट्रंप के दावे को लेकर साधा BJP पर निशाना

सीएम योगी का जापान दौरा कब?

बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे. बृहस्पतिवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में कई बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य निवेश संबंधों को मजबूत करना है.

25 से 26 फरवरी तक आदित्यनाथ जापान में रहेंगे, जहां वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. बयान में कहा गया कि जापान की अत्याधुनिक ‘मैग्लेव’ (मैग्नेटिक लेविटेशन) ट्रेन की यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का विशेष आकर्षण बनने जा रही है. ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है.

मुख्यमंत्री अपनी जापान यात्रा के दौरान इस हाईस्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर की वापसी होगी. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यह यात्रा केवल तकनीकी जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे के विस्तार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.