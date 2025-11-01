जनता दर्शन में दहेज हत्या और जमीन कब्जा के मामले पर CM योगी सख्त, अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (1 नवंबर) को गोरखनाथ मंदिर स्थित दिग्विजयनाथ सभागार में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने हत्या, दहेज उत्पीड़न और जमीन कब्जे से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. बस्ती और सिद्धार्थनगर से आई महिला फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया. जमीन-जायदाद से जुड़े विवादों पर सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि किसी का हक कोई नहीं मार पाएगा। हर पीड़ित को न्याय मिलेगा.

जनता दर्शन में सीएम की सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन

मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने चेतावनी दी कि जबरन जमीन कब्जाने वालों और अपराधियों पर बिना भेदभाव सख्त कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जनता की हर समस्या का त्वरित और संतोषजनक समाधान हो.

सीएम सभागार में पहुंचे और खुद सुनी लोगों की समस्याएं

प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जनता दर्शन का आयोजन इस बार दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में किया गया. मुख्यमंत्री स्वयं सभागार में मौजूद लोगों के पास पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने हर फरियादी को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर शिकायत का समाधान प्राथमिकता से होगा.

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को CM ने दिया आर्थिक मदद का भरोसा

जनता दर्शन में इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे थे. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी मरीजों के इलाज का इस्टीमेट शीघ्र तैयार कर सरकार को भेजा जाए ताकि तुरंत आर्थिक मदद जारी की जा सके.

संवेदनशील शासन का उदाहरण बना जनता दर्शन

सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन एक बार फिर यह दिखाता है कि उनकी सरकार संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन के प्रति प्रतिबद्ध है. अपराध, दहेज हत्या, जमीन कब्जा और जन शिकायतों पर सीएम का सख्त रवैया प्रशासन को संदेश देता है कि कानून और न्याय से कोई ऊपर नहीं है.

