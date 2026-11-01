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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी

'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आई एक बीमार महिला को समुचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. वहीं जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 01 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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गोरखपुर में शनिवार शाम आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (1 नवंबर) सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान एक महिला ने मस्तिष्क आघात से पीड़ित पति के ऑपरेशन में मदद का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने महिला से उसके पति के अब तक हुए उपचार की जानकारी ली और पूरे सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि ‘घबराइए मत, आपके पति के उपचार में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे. इसके लिए विवेकाधीन कोष से भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी.'

जनता दर्शन में सीएम योगी ने 150 लोगों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आई एक अन्य बीमार महिला को समुचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. रविवार को जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक जाकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनीं. उनके प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए जरूरी दिशानिर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए.

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भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं. मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी. अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर सीएम ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं. मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया.

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Published at : 01 Nov 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
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