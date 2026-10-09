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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडडिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र के लिए CM योगी का बड़ा ऐलान, 328.67 करोड़ रुपये होंगे खर्च

डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र के लिए CM योगी का बड़ा ऐलान, 328.67 करोड़ रुपये होंगे खर्च

सपा सांसद डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी के लिए योगी सरकार ने बड़ी योजना का ऐलान किया है. इस योजना में 328 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मैनपुरी जिले के शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत घिरोर से भोगांव तक 31.30 किलोमीटर मार्ग को चार लेन में विकसित करने और 6.56 किलोमीटर लंबे घिरोर बाईपास का निर्माण किया जाएगा. कुल 37.86 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की पुनरीक्षित लागत 328.67 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. बता दें मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव सांसद हैं.

जाम की समस्या होगी दूर

यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (दिल्ली-कोलकाता मार्ग) पर शिकोहाबाद की आबादी से शुरू होकर मैनपुरी में राज्य मार्ग संख्या-83 को पार करते हुए भोगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 (दिल्ली-कानपुर मार्ग) से जुड़ता है. आगरा से लखनऊ, कानपुर और कन्नौज की ओर जाने वाला भारी यातायात इसी मार्ग से गुजरता है. यातायात का दबाव अधिक होने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनती थी. मार्ग के चार लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है.

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मार्ग के विकास से आसपास के किसानों को अपनी कृषि उपज मंडी स्थल तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में भी सहूलियत होगी. सड़क की क्षमता बढ़ने से यातायात के दबाव को कम करने और क्षेत्र में आवागमन व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

Published at : 09 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Dimple Yadav UP Cabinet UP NEWS Up Politics LUCKNOW NEWS States News
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