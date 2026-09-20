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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपत्रकार पायल मेहता के निधन पर सीएम योगी, मुख्यमंत्री धामी ने जताया शोक

पत्रकार पायल मेहता के निधन पर सीएम योगी, मुख्यमंत्री धामी ने जताया शोक

वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता के निधन पर सीएम योगी, केशव मौर्य, धामी, चिराग पासवान, रेखा गुप्ता, पंकज चौधरी और सुप्रिया सुले ने शोक जताया.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 20 Sep 2026 10:31 AM (IST)
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वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और यूपी बीजेपी अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शोक व्यक्त किया है. नेताओं ने पायल मेहता के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, 'वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.'

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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, 'वरिष्ठ पत्रकार सुश्री पायल मेहता जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. मेरी गहन संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को संकट की इस घड़ी में संबल प्रदान करें. ॐ शांति!'

सीएम धामी ने कहा- उनकी निष्ठा और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा

सीएम धामी ने लिखा, 'वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. अपने आत्मीय स्वभाव के साथ पत्रकारिता के प्रति उनकी निष्ठा, समर्पण और कार्यशैली सदैव स्मरणीय रहेगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों, सहकर्मियों एवं शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें तथा दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. ॐ शांति.'

चिराग पासवान ने भी जताया शोक

केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने लिखा, 'वरिष्ठ पत्रकार सुश्री पायल मेहता जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. मेरी गहन संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को संकट की इस घड़ी में संबल प्रदान करें. ॐ शांति!'

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा, 'वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. उनका असमय जाना पत्रकारिता जगत के लिए एक गहरी क्षति है. अपने सहज, हँसमुख स्वभाव और पत्रकारिता के प्रति समर्पण के लिए पायल जी सदैव स्मरणीय रहेंगी. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिवार, सहकर्मियों एवं शुभचिंतकों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.'

यूपी बीजेपी चीफ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखा, 'पायल मेहता जी के निधन की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ. वह एक समर्पित पत्रकार थीं, जो अपने काम में बेहतरीन पेशेवर समझ, लगातार कुछ नया जानने की उत्सुकता और लोगों के प्रति अपनापन लेकर आती थीं. उनके परिवार, चाहने वालों और सहयोगियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे.'

सुप्रिया सुले ने भी जताया दुख

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने पायल मेहता के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, 'पायल मेहता के असमय निधन से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है. उन्होंने राजनीति, सरकार और पॉलिसी से जुड़े मुद्दों को निष्पक्षता और निडरता के साथ कवर किया, जटिल विषयों को स्पष्ट रूप से समझाया और युवा पत्रकारों को प्रेरित किया. उनके परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 20 Sep 2026 10:27 AM (IST)
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