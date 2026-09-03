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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजन्माष्टमी से पहले मथुरा से सीएम योगी का सियासी संदेश, कहा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि ने कई आक्रमण सहे

जन्माष्टमी से पहले मथुरा से सीएम योगी का सियासी संदेश, कहा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि ने कई आक्रमण सहे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान काशी, अयोध्या और श्रीकृष्णजन्मभूमि को लेकर संदेश दिया, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 03 Sep 2026 04:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा में 1,051 करोड़ रुपरये की लागत से 229 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सियासी संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक विकास को केवल बिजली और पानी के चश्मे से देखने की कोशिश की गई और विकास के नाम पर हमारी विरासत का अपमान किया गया.विदेशी आक्रांताओं ने हमारी विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया, जबकि अंग्रेजों ने तो इस सीमा को भी पार कर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता और उपद्रव का माहौल था, उसमें उत्सवों की कल्पना करना भी कठिन था.उन्होंने कहा कि कोई भी प्रदेश अपनी स्मृतियों, संस्कृति और जड़ों को खोजने से जाना जाता है.जब हम अपनी विरासत की बात करते हैं तो इतिहास को समझना जरूरी है.भारत का इतिहास सनातन की निरंतरता का इतिहास है.देश ने कई विदेशी आक्रमण सहे, लेकिन कोई भी हमारी स्मृति और परंपरा को मिटा नहीं पाया.यही सनातन की शक्ति और ब्रज की पहचान है.

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सीएम योगी ने काशी और अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि काशी में मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया था, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई.आज काशी विश्वनाथ धाम अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है.इसी तरह अयोध्या में भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा बनाया गया, लेकिन सनातन की भावना निरंतर आगे बढ़ती रही और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है.उन्होंने कहा कि भारत को समझने के लिए हमें उन पूज्य संतों और क्रांतिकारियों के जीवन और योगदान को पढ़ना होगा, जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखने का काम किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी  कर्फ्यू मुक्त है. 5 करोड़ की संख्या में कावड़ यात्रा निकले थे. जून 2016 में जौहार बाग की घटना घटी थी - 29 लोगों की मौत हो गई. मेरठ, लखनऊ में दंगा होता था. आज पिछले साढ़े 9 सालों से यूपी दंगा-कर्फ्यू से मुक्त है. उत्सव हमारी पहचान बन चुकी है.  आज मुझे लगता है कि वास्तव में यहीं परिवर्तन है.

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About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 03 Sep 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Mathura News UP NEWS Up Politics
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