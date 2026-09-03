जन्माष्टमी से पहले मथुरा से सीएम योगी का सियासी संदेश, कहा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि ने कई आक्रमण सहे

उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा में 1,051 करोड़ रुपरये की लागत से 229 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सियासी संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक विकास को केवल बिजली और पानी के चश्मे से देखने की कोशिश की गई और विकास के नाम पर हमारी विरासत का अपमान किया गया.विदेशी आक्रांताओं ने हमारी विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया, जबकि अंग्रेजों ने तो इस सीमा को भी पार कर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता और उपद्रव का माहौल था, उसमें उत्सवों की कल्पना करना भी कठिन था.उन्होंने कहा कि कोई भी प्रदेश अपनी स्मृतियों, संस्कृति और जड़ों को खोजने से जाना जाता है.जब हम अपनी विरासत की बात करते हैं तो इतिहास को समझना जरूरी है.भारत का इतिहास सनातन की निरंतरता का इतिहास है.देश ने कई विदेशी आक्रमण सहे, लेकिन कोई भी हमारी स्मृति और परंपरा को मिटा नहीं पाया.यही सनातन की शक्ति और ब्रज की पहचान है.

मायावती के मैच्योर वाले बयान से आकाश आनंद आहत? लिया बड़ा फैसला

सीएम योगी ने काशी और अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि काशी में मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया था, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई.आज काशी विश्वनाथ धाम अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है.इसी तरह अयोध्या में भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा बनाया गया, लेकिन सनातन की भावना निरंतर आगे बढ़ती रही और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है.उन्होंने कहा कि भारत को समझने के लिए हमें उन पूज्य संतों और क्रांतिकारियों के जीवन और योगदान को पढ़ना होगा, जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखने का काम किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है. 5 करोड़ की संख्या में कावड़ यात्रा निकले थे. जून 2016 में जौहार बाग की घटना घटी थी - 29 लोगों की मौत हो गई. मेरठ, लखनऊ में दंगा होता था. आज पिछले साढ़े 9 सालों से यूपी दंगा-कर्फ्यू से मुक्त है. उत्सव हमारी पहचान बन चुकी है. आज मुझे लगता है कि वास्तव में यहीं परिवर्तन है.

यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?