'महिला सुरक्षा की आवाज बनें...' शारदीय नवरात्रि पर सीएम योगी की पाती

देशभर में शारदीय नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया रहा है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी है. जिसमें सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे काम गिनाए हैं.

सीएम योगी ने नवरात्रि पर लिखी पाती

सीएम योगी ने अपनी पाती में सभी प्रदेशवासियों को दीं हृदय से मंगलकामनाएं दी और कहा कि महिषासुरमर्दिनी की विजय और शक्ति की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र पर आप सभी को हृदय से मंगलकामनाएं. जब महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राहि-त्राहि मच गई थी, तब देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से आदिशक्ति मां दुर्गा प्रकट हुईं थी. जो साक्षात आदि शक्ति थीं.

लंका विजय से पूर्व प्रभु श्रीराम ने मां जगतजननी की साधना की. 108 नीलकमलों में एक कम पड़ने पर प्रभु श्रीराम ने अपना नयन अर्पित करने का निश्चय किया, तो मां जगतजननी ने प्रभु श्रीराम को विजय का वरदान दिया था.

अहंकार, दुराग्रह, आसक्ति और बढ़ती नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विनम्रता, साहस, शक्ति, संकल्प, न्याय और धर्म की विजय का भाव ही मां के नौ स्वरूपों में निहित है. आज भी जब समाज ऐसी प्रवृत्तियों से संघर्ष करता है, तब नवरात्र हमें स्मरण कराता है कि सज्जनता तभी प्रभावी होती है, जब उसमें शक्ति और संकल्प का सामर्थ्य हो. यही सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति एवं समस्त समाज को सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प का आधार हैं.

मां विंध्यवासिनी, मां पाटेश्वरी और मां शाकुम्भरी जैसे प्रमुख शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती है. जो शक्ति पीठों में युवाओं की बढ़ती सहभागिता नई पीढ़ी के सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव का प्रतीक है. उत्तर प्रदेश आस्था, संस्कृति और परंपरा के पुनर्जागरण का सशक्त केंद्र बन रहा है. इसी के चलते, बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर दिए जा रहे हैं.

हमारी सरकार ने साल 2020 में शारदीय नवरात्र पर मिशन शक्ति अभियान शुरू किया था. इसका उद्देश्य ही नारी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को जनभागीदारी से जोड़ना है. आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 44 हजार से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं. यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया.

ऊदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर तीन महिला PAC बटालियन गठित हुईं.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से बालिकाओं की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य को प्रोत्साहन मिल रहा है, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर एक करोड़ से अधिक महिलाएं स्वावलंबन की नई गाथा लिख रही हैं. किसी बहन की सुरक्षा के लिए उसकी आवाज बनें, किसी बालिका की शिक्षा में सहयोग करें. महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की राह में उनका संबल बनें.

उत्तर प्रदेश आज आस्था, संस्कृति और परंपरा के पुनर्जागरण का सशक्त केंद्र बन रहा है. इसी चेतना को सार्थक बनाने के लिए बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर दिए जा रहे हैं. आइए, नवरात्र के इस पावन अवसर पर उपासना एवं उपवास के साथ एक संकल्प यह भी लें कि किसी बहन की सुरक्षा के लिए उसकी आवाज बनेंगे, किसी बालिका की शिक्षा में सहयोग करेंगे और किसी महिला के आत्मनिर्भर बनने की राह में उसका संबल बनेंगे.'

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