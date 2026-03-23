CM योगी ने नवरात्र पर प्रदेश की जनता के नाम लिखा पत्र, मातृशक्ति के लिए कही ये बात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्र पावन पर्व की शुभकामनाएं दी है और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन का नया अध्याय लिखा जा रहा है. सरकार की योजनाओं से मातृशक्ति में आत्म विश्वास बढ़ा है.

सीएम योगी ने पत्र में लिखा कि माँ दुर्गा के 9 स्वरुपों की प्रेरणा से नवनिर्माण के नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने उन्नति की उड़ान भरी है. संयोग से नवरात्र के पावन पर्व के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के नौ साल पूरे हुए हैं. मां के तप, त्याग और शक्ति की प्रेरणा लेकर प्रदेश में सुशासन का नया अध्याय लिखा जा रहा है,

सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश के गांवों में मातृशक्ति ने शक्ति शाली परिवर्तन का बीड़ा उठाया है. सरकार की योजनाओं का सुफल हैं कि महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है और प्रतिदिन की चुनौतियां विकास के अवसरों में बदल गई हैं. खेती में नवाचार से वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य पहल तक में सिद्ध कर रहे हैं कि प्रगति तब सबसे अधिक चमकती है जब समुदायों को स्वयं नेतृत्व का अधिकार मिले.

सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि याद करिए 2017 से पहले हमारे कारीगर उद्यमी बनने के स्थान पर श्रमिक बनकर पलायन कर रहे थे. परंतु आज यूपी का नागरिक देश में हो या परदेश में वह उत्तर प्रदेश लौट रहा है. पहले नौकरियों के अवसर बहुत कम थे और जितने थे उनमें भी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था. आज युवा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं.

हमारी सराकर ने वंचितों को वरीयता दी है. केवल अमीर लोगों के बच्चे ही अच्छी शिक्षा के अधिकारी नहीं प्रदेश के प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आज श्रमिक का बच्चा भी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रहा है. आज अन्नदाता कर्जदार नहीं बल्कि उत्पादक है. वंचित समुदायों तक योजनाएं पहुँच रही है. वनटांगिया, थारू, मुसहर समाज को हर योजना का लाभ मिल रहा है.

सीएम योगी ने लिखा आज प्रदेश में भयमुक्त माहौल है. लोग अपने उत्सवों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. बेटियां सुरक्षित हैं, साहस और अमर बलिदान की प्रतीक विरांगनाओं उदा देवी, झलकारी बाई और रानी अवंतीबाई लोदी के नाम पर 2021 में तीन महिला बटालियन स्थापित की गई है. मुख्यमंत्री ने इस पत्र में लोगों को ‘राष्ट्रधर्म सर्वप्रथम’ के मंत्र पर चलने की अपील भी की.

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