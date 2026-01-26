'हमारे संविधान ने कई उतार-चढ़ाव देखे', गणतंत्र दिवस के मौके पर बोले CM योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 77वें गणतंत्रदिवस के अवसर पर मैं राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.

सीएम योगी ने कहा कि साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था. 76 साल की इस यात्रा में, हमारे संविधान ने कई उतार-चढ़ाव देखे. लेकिन इन सबके बावजूद, एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के अनुरूप, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, हर भारतीय के गौरव, भारत की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाते हुए, आज हम सभी एक नए भारत को देख रहे हैं. इसमें हमारे संविधान की अहम भूमिका है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के प्रति पूरे विश्वास, सम्मान और समर्पण के साथ काम करे, क्योंकि यह अनुकूल और चुनौतीपूर्ण दोनों परिस्थितियों में देश के लिए मार्गदर्शक शक्ति रहा है. यह बदले में संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भक्ति को दर्शाता है. हम सभी जानते हैं कि जब भी हम संविधान के मूल मूल्यों और भावना को बनाए रखते हैं, तो हम वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का सम्मान करते हैं जिनके बलिदान ने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की नींव रखी."

सीएम योगी ने कहा मैं आजाद भारत में देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले देश के सभी जाने-अनजाने बहादुर सपूतों को भी सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ. मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनकी यादों को नमन करता हूँ और उन्हें विनम्र प्रणाम करता हूं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "संविधान का अपमान सिर्फ एक दस्तावेज का अपमान नहीं है, बल्कि उन महान नेताओं का अपमान है जिनके बलिदानों ने इस देश को आजाद कराया. इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के प्रति पूरी आस्था, सम्मान और समर्पण के साथ काम करें. यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है, जो हर मुश्किल हालात में देश को रास्ता दिखाता रहेगा."