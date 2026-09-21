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मेरठ में युवाओं से संवाद करेंगे CM योगी आदित्यनाथ, संगठन पर भी मंथन

मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से सीधा संवाद करेंगे. कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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मेरठ में सोमवार (21 सितंबर) को युवाओं और बीजेपी संगठन से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुभारती विश्वविद्यालय के मांगल्य प्रेक्षागृह में युवाओं के बीच पहुंचेंगे और उनसे सीधे संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री का मेरठ में करीब पांच घंटे का प्रवास प्रस्तावित है.

सुभारती विश्वविद्यालय में होने वाले युवा सम्मेलन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवाओं से बातचीत करेंगे. माना जा रहा है कि संवाद के दौरान शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े अवसरों जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

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हालांकि मुख्यमंत्री के संबोधन का पूरा एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए उनके भाषण के विषयों को लेकर अभी अंतिम रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी इस दौरान युवाओं को संबोधित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे. ऐसे में कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी और पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी खास रहने वाली है.

युवा सम्मेलन के बाद संगठन पर मंथन

युवा सम्मेलन खत्म होने के बाद इसी परिसर में बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्र का शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन होगा. इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में अलग जर्मन हैंगर तैयार किया गया है. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शक्ति केंद्र संयोजकों और मंडल अध्यक्षों की भागीदारी प्रस्तावित है.

रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिमी क्षेत्र के करीब 5  हजार शक्ति केंद्र संयोजकों से संवाद की तैयारी है. बैठक में बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता, आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों और संगठन को और मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

संगठन के पदाधिकारियों से भी बैठक

नितिन नबीन के मेरठ प्रवास के दौरान केवल युवा सम्मेलन ही नहीं, बल्कि कई संगठनात्मक बैठकें भी प्रस्तावित हैं. युवा संवाद और शक्ति केंद्र सम्मेलन के बाद वह पश्चिमी क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

इसके अलावा होटल ब्रावुरा में भी संगठन से जुड़ी बैठकें प्रस्तावित हैं. नितिन नबीन का मेरठ प्रवास करीब 24 घंटे का बताया जा रहा है. इसके बाद अगले दिन उनके सहारनपुर जाने का कार्यक्रम है.

करीब 5 घंटे मेरठ में रहेंगे CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुबह करीब 11 बजे सुभारती विश्वविद्यालय पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. यहां वह पहले युवा सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके बाद शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. शाम करीब चार बजे उनके मेरठ से लौटने का कार्यक्रम बताया गया है.

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इस तरह सोमवार को मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम युवाओं के साथ संवाद से शुरू होकर बीजेपी के संगठनात्मक कार्यक्रम तक पहुंचेगा. एक ही परिसर में युवा सम्मेलन और शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक होने से सुभारती विश्वविद्यालय पूरे दिन युवाओं और बीजेपी संगठन से जुड़ी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 21 Sep 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News YOGI ADITYANATH
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