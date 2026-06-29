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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'साइकिल चलेगी तो दंगे करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी...', अखिलेश यादव पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ

'साइकिल चलेगी तो दंगे करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी...', अखिलेश यादव पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ

Yogi Adityanath on Akhilesh Yadav: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के पाप की वजह से बांग्लादेश बना और समाजवादी पार्टी की साइकिल की वजह से यूपी की बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Jun 2026 02:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (29 जून) को पीलीभीत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 569 करोड़ से ज्यादा की लागत के 66 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया. यहां सीएम योगी ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए दावा किया कि यूपी की जनता ने साइकिल को पंक्चर कर दिया, जिससे यह चल ही न पाए क्योंकि अगर साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी, गुंडागर्दी करवाएगी. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि साइकिल की वजह से यूपी की बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगती है, व्यापारियों के साथ लूटपाट होती है. 

यह भी पढ़ें: '3 दिन में अयोध्या छोडे़ं चंपत राय-अनिल मिश्रा और गोपाल राय', अयोध्या बार एसोसिएशन का अल्टीमेटम

कांग्रेस पर भी भड़के सीएम योगी 

वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना. पाकिस्तान का निर्माण सत्ता के लालच का परिणाम था. अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अडिग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता, भारत का विभाजन नहीं होता. लाखों हिंदुओं का कत्लेआम न हुआ होता.

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के हमराज समाजवादी पार्टी को भी तुष्टिकरण से फुर्सत हो तो वह दलितों, वंचितों के बारे में सोचे. अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि वह 12 बजे उठेंगे, 5 बजे जिम चले जाएंगे. गरीबों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है. उनके लिए विकास का मतलब सैफई का विकास है. इन लोगों को विभाजन के बाद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी. हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों की चिंता नहीं थी. सिखों की चिंता नहीं थी.

'बेशर्मी से मर जाओ'- योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने कहा, "कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों बेशर्मी से मर जाओ. इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी. हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों की कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी."

'जनता ने पंक्चर कर दी साइकिल'

सीएम योगी ने आगे कहा कि जनता ने इनकी साइकल को पंक्चर बना दिया, जिससे ये चल ही न पाए. साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध मारेगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी. जब दंगे होते थे तो सीएम दंगाई को हवाई जहाज से बुलाकर सम्मान करते थे. नो दंगा, नो कर्फ्यू - यूपी में सब चंगा. 

यह भी पढ़ें: 'आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी', जनता दर्शन में बोले CM योगी आदित्यनाथ

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath Samajwadi Party UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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