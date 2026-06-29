'साइकिल चलेगी तो दंगे करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी...', अखिलेश यादव पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (29 जून) को पीलीभीत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 569 करोड़ से ज्यादा की लागत के 66 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया. यहां सीएम योगी ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए दावा किया कि यूपी की जनता ने साइकिल को पंक्चर कर दिया, जिससे यह चल ही न पाए क्योंकि अगर साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी, गुंडागर्दी करवाएगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि साइकिल की वजह से यूपी की बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगती है, व्यापारियों के साथ लूटपाट होती है.

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कांग्रेस पर भी भड़के सीएम योगी

वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना. पाकिस्तान का निर्माण सत्ता के लालच का परिणाम था. अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अडिग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता, भारत का विभाजन नहीं होता. लाखों हिंदुओं का कत्लेआम न हुआ होता.

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के हमराज समाजवादी पार्टी को भी तुष्टिकरण से फुर्सत हो तो वह दलितों, वंचितों के बारे में सोचे. अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि वह 12 बजे उठेंगे, 5 बजे जिम चले जाएंगे. गरीबों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है. उनके लिए विकास का मतलब सैफई का विकास है. इन लोगों को विभाजन के बाद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी. हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों की चिंता नहीं थी. सिखों की चिंता नहीं थी.

'बेशर्मी से मर जाओ'- योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने कहा, "कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों बेशर्मी से मर जाओ. इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी. हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों की कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी."

'जनता ने पंक्चर कर दी साइकिल'

सीएम योगी ने आगे कहा कि जनता ने इनकी साइकल को पंक्चर बना दिया, जिससे ये चल ही न पाए. साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध मारेगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी. जब दंगे होते थे तो सीएम दंगाई को हवाई जहाज से बुलाकर सम्मान करते थे. नो दंगा, नो कर्फ्यू - यूपी में सब चंगा.

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