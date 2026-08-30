JPNIC पर CM योगी का अखिलेश पर हमला, बोले- 'सपा के भ्रष्टाचार का जीवंत स्मारक'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर फिर निशाना साधा है. उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर स्थिति जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर(JPNIC) को सपा के भ्रष्टाचार का जीवंत स्मारक बताया.

सीएम योगी ने कहा, "भारत के लोकतंत्र बचाने वाले जेपी के नाम पर शुरू हुआ 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 864 करोड़ के खर्च के बाद भी अधूरा रहा." उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने इस पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश की और एक कमेटी गठित की, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेन्द्र यादव व अखिलेश के निजी सचिव राजेन्द्र चौधरी शामिल थे. JPNIC को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अड्डा बना दिया गया था.

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सीएम योगी ने यह बयान लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के कार्यक्रम में दिया. इसके साथ ही उन्होंने सपा के PDA पर निशाना साधते हुए एक बार फिर कहा कि पीडीए के नाम पर बांटने वाले इन लोगों ने कल्याण सिंह के निधर्न पर एक शब्द तक नहीं कहा और श्रद्धांजलि तक नहीं दी. ये कैसे लोगो हैं जो महापुरुषों का अपमान करते हैं.

'हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,"हमारी नीति बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है, जो पैसा गया है. उसकी वसूली करके लाएंगे. पहले खाली जमीन पर सपा के गुंडों का कब्ज़ा और बेटियों का घबराना ही इनकी पहचान है. ये फिर से समाज को बांटकर महापुरुषों का अपमान करना चाहते हैं. हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं."

'महिलों का सुरक्षा और सम्मान का वादा'

अवंतीबाई लोधी के कार्य्रकम में मुख्यमंत्री ने उन्हें याद करते हुए बीजेपी सरकार की योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि महज 26 साल की उम्र में देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व देने वाली अवंतीबाई जैसी वीरांगनाएं साबित करती हैं कि तेजस्वी और यशस्वी नेतृत्व महिलाएं दे सकती हैं. उन्होंने कहा कि विकास का नया प्रतिकान स्थापित करने का काम आज डबल इंजन की बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर रही है.

'यूपी बीमारू राज्य से ग्रोथ का इंजन'

सीएम योगी ने आगे कहा, " बेटी को सुरक्षा मिलती है तो वह संरक्षण पाती है. जब बेटी को सम्मान मिलता है तो वह खड़ी होकर अपनी दिशा तय करती है. बेटी को स्वाबलंबन मिलता है तो प्रगति के पथ पर आगे बढती है. आज यही परिवर्तन हो रहा है." उन्होंने मिशन शक्ति कार्य्रकम का जिक्र करते हुए बताया कि यह महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है. उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से राज्य का ग्रोथ इंजन बन चुका है.

सीएम योगी ने आगे कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बलिदान, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का बलिदान,वीरांगना उदादेवी,वीरांगना झलकारीबाई का बलिदान यह दिखाता है कि मातृशक्ति किसी से कम नही,उसे अवसर मिले जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यशस्वी नेतृत्व दे सकती है,और समाज को महत्वपूर्ण दिशा दे सकती है.

पीएसी महिला बटालियन और स्कूटी योजना

सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकार नई योजनाएं पेश करती है. समाजादी पार्टी ने दंगाइयों के काल बने पीएसी को वासर्जित कर दिया था. बीजेपी सरकार ने 54 कंपनियों को पुनर्गठित किया और तय किया कि बेटियां भी पीएसी में नेतृत्व देंगी इसके लिए तीन महिला बटालियन का गठन किया गया-

लखनऊ की महिला पीएसी वाहिनी: वीरांगना उदादेवी पासी के नाम पर

गोरखपुर की महिला पीएसी वाहिनी: वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर

बदायूं की महिला बटालियन: वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर (अश्वारोही प्रतिमा रखने की तैयारी)

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 50 हजार स्नातक बेटियों को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर स्कूटी प्रदान की जाएगी. अवंतीबाई लोधी के नाम पर विधानसभा के पास प्रतिमा स्थापित की गई है और अलीगढ़ में स्टेडियम का निर्माण भी हो रहा है.

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