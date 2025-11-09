हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिहार चुनाव: 'नहीं बनने देंगे घुसपैठियों का ठिकाना', मधुबनी में CM योगी का विपक्ष पर हमला

बिहार चुनाव: 'नहीं बनने देंगे घुसपैठियों का ठिकाना', मधुबनी में CM योगी का विपक्ष पर हमला

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधर चुनाव-प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस-राजद ने बिहार को बीमारू राज्य बनाया.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Nov 2025 11:32 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के गांधी नगर, सिमरी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया.  उन्होंने जनता से एनडीए प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के पक्ष में मतदान की अपील की और कांग्रेस-राजद गठबंधन पर तीखे प्रहार किए. इस दौरान सीएम ने दावा करते हुए कहा है कि मधुबनी को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार की यह पवित्र भूमि माता जानकी की धरती है, जो नालंदा जैसी शिक्षा स्थली और मधुबनी की प्रसिद्ध पेंटिंगों के लिए जानी जाती है. लेकिन कांग्रेस और राजद की नीतियों ने इस गौरवशाली राज्य को बीमारू बना दिया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटा, माफिया को संरक्षण दिया और राज्य को अराजकता की ओर धकेल दिया. 

आरजेडी पर गरजे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बिहार में आरजेडी के शासनकाल में लगभग हजारों अपहरण की घटनाएं हुईं.  उस दौर में बेटियां असुरक्षित थीं और व्यापारी भय के साये में जीते थे.  उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देशभर में सुरक्षा, विकास और सम्मान को प्राथमिकता दी है.

इसलिए जनता को इस बार भी एनडीए को ही जीताना चाहिए ताकि बिहार में शांति और प्रगति कायम रह सके. उन्होंने कहा कि मधुबनी जैसे सीमावर्ती जिलों को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है. जो लोग बाहरी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, वे बिहार की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. 

सीएम ने अपनी सरकार की गिनाईं उपलब्धियां

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यूपी में जब बुलडोजर चला, तो माफिया की हड्डी-पसली एक हो गई और गरीबों को न्याय मिला.  उन्होंने कहा अगर किसी ने गरीब की जमीन पर कब्जा किया या बेटी की इज्जत पर हाथ डाला, तो उसका टिकट यमराज के घर का पक्का है. 

उन्होंने यह भी कहा कि जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं. योगी ने बताया कि आज अयोध्या में राममंदिर भव्य रूप ले चुका है, वहां का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और प्रसाद निर्माण स्थल मधुबनी पेंटिंगों से सजे हैं. उन्होंने कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है. 

बिहार जब समृद्ध होगा तभी भारत समृद्ध बनेगा- योगी आदित्यनाथ

योगी ने कहा कि बिहार जब समृद्ध होगा तभी भारत समृद्ध बनेगा. उन्होंने जनता से कहा की कि वे जाति-धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, सुरक्षा और आस्था के मुद्दों पर वोट दें. गौरतलब है कि मधुबनी जिले की पहचान न केवल अपनी कला और संस्कृति से है, बल्कि यह बिहार का सीमावर्ती और संवेदनशील इलाका भी माना जाता है. 

सीएम ने कहा कि यहां नेपाल सीमा से सटे कई इलाकों में सुरक्षा को लेकर सजगता जरूरी मानी जाती है. यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में घुसपैठ के खतरे पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ही ऐसी है जो आस्था और विकास दोनों की रक्षा कर सकती है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 09 Nov 2025 11:32 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav UP NEWS Yogi Adityanath Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS ELECTIONS 2025
