उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (17 जनवरी, 2026) को वाराणसी पहुंचे और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को विकास पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वे लगातार भ्रामक और झूठे प्रचार के माध्यम से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर काशी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राचीन विरासत को संरक्षित करने का कार्य कर रही हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘यह विकास कार्य कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वे लगातार अपने भ्रामक और झूठे प्रचार के माध्यम से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.’’ योगी ने कहा कि काशी आज अभूतपूर्व विकास की साक्षी बन रही है. उन्होंने बताया कि वाराणसी में 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, जो विकास की नयी गाथा लिख रही हैं.

मुख्‍यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह सिलसिला श्री काशी विश्वनाथ गलियारा के निर्माण के समय से ही जारी है. उस दौरान कुछ लोगों द्वारा खंडित प्रतिमाओं को दिखाकर भोली-भाली जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है. उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ गलियारे के निर्माण के बाद प्रतिदिन एक से डेढ़ लाख श्रद्धालु दर्शन-पूजन कर रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या मात्र 10 से 15 हजार तक ही सीमित थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर भी पुनर्निर्माण और विकास कार्य कराया जा रहा है. इसको लेकर भी कांग्रेस और उसके समर्थक अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. हालांकि, काशी की जनता सच्चाई को भली-भांति जानती है और विकास कार्यों के साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक तरीके से जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विकास और विरासत दोनों के संरक्षण के अपने संकल्प पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी।

इस बीच, मुख्यमंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ये बात काशी के घाट पर जाकर, काशीवासियों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं क्या. यह सवाल नहीं, चुनौती है, दुर्भाग्यपूर्ण!’’