'यूपी अब 3S मॉडल का प्रतीक', बेंगलुरु में बोले सीएम योगी- 9 साल में बीमारू राज्य की छवि बदली

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंगलोर में आयोजित ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में यूपी को पिछले 9 साल में सबसे तेज विकसित राज्य बताया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के 3S मॉडल का प्रतीक बन गया है. जहां सुरक्षा, स्थिरता और स्पीड तीनों उपलब्ध हैं. सीएम योगी ने कहा कि इंडस्ट्री के लिए जो तीन सबसे महत्वपूर्ण आयाम हैं, वे आज यूपी में दिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश ने खुद को मजबूत रूल ऑफ़ लॉ वाले राज्य के रूप में स्थापित कर लिया है.

सीएम योगी ने कहा कि 9 साल पहले तक यूपी का परसेप्शन बेहद खराब था, इसे बीमारू राज्य माना जाता था, कोई विकास की चर्चा नहीं. यहां गवर्नेंस की कमी साफ झलकती थी. अब यहां निवेशक सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ सकते हैं.

9 साल में बड़ा बदलाव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अपनी पहचान बना चुका है. बीते 9 वर्षों में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि यूपी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो भारत की अपेक्षा में है. जो यूपी में होगा वह अन्य जगह नहीं मिलेगा और जो अन्य जगह उपलब्ध है, वह यूपी में आपको जरुर मिल जाएगा.

यूपी निवेश अनुकूल माहौल

उद्यमियों के साथ बैठक में निवेश-अनुकूल नीतियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था, कुशल मानव संसाधन तथा तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के बल पर उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय निवेश यात्रा को प्रस्तुत किया गया. निवेशकों ने नए उत्तर प्रदेश की कार्यसंस्कृति एवं निवेशक-केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करते हुए प्रदेश में अपने निवेश विस्तार को लेकर सकारात्मक विश्वास व्यक्त किया.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ ही प्रदेश के कई अधिकारी भी मौजूद रहे. इस दौरान निवेशकों ने भी यूपी सरकार के साथ बेहतर माहौल में आगे बढ़ने की सहमति दी.