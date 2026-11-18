मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में कहा कि आज की जेन-जी और जेन-अल्फा पीढ़ी को 10 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश की अराजकता, दंगे, गुंडागर्दी और पहचान के संकट के बारे में बताना जरूरी है.

15 से 25-27 वर्ष की उम्र के युवाओं ने उस दौर को नहीं देखा है, जब प्रदेश में महीनों-महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगों की लंबी श्रृंखला थी, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगती थी और व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी. इसलिए नई पीढ़ी को अतीत की परिस्थितियों से परिचित कराना आवश्यक है, ताकि वह वर्तमान की उपलब्धियों को समझकर भविष्य की जिम्मेदारी संभाल सके.

‘बंटोगे तो कटोगे’ और ‘एक हैं तो सेफ हैं’- सीएम

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 'बंटोगे तो कटोगे' और 'एक हैं तो सेफ हैं' का संदेश किसी पोलराइजेशन के लिए नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी के लिए है. उन्होंने कहा, वर्तमान तभी सुरक्षित होता है जब हम उसके भूतकाल को देखते हैं. भविष्य तभी गरिमामय होगा जब वर्तमान हमारा सुधरेगा. वर्तमान इसलिए सुधरा है क्योंकि हमने भूत में हुई पिछली सरकारों की गलतियों का परिमार्जन किया है. अब इस बदलाव को निरंतर आगे लेकर चलना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है.

बीजेपी सरकार में आज उत्तर प्रदेश दंगा और कर्फ्यू मुक्त

मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी थी तो जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, कोसीकलां और अलीगढ़ में दंगे हुए थे और हर तीसरे महीने बरेली में दंगा होता था. जवाहर बाग में कब्जे की कार्रवाई के दौरान एसपी मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव की हत्या हुई तथा 23 लोग मारे गए. उन्होंने कहा कि आज बीजेपी है तो दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विजन को साकार करने में आज की युवा पीढ़ी को अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करना है. इसके लिए उसे यह भी जानना होगा कि उसके माता-पिता किन परिस्थितियों से गुजरे हैं.

मथुरा-अयोध्या चुनावी एजेंडा नहीं, आस्था के केंद्र हैं- सीएम योगी

मथुरा और अयोध्या को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये चुनावी एजेंडे नहीं, बल्कि हमारी आस्था के केंद्र हैं. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, मथुरा-वृंदावन का विकास और 4,500 से अधिक प्राचीन मंदिरों एवं आध्यात्मिक स्थलों का पुनरुद्धार इसी विरासत को सम्मान देने का प्रयास है. सीर गोवर्धन में संत रविदास जी के भव्य कॉरिडोर, प्रतिमा और फोरलेन सड़क का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वहां दलितों को अपमानित किया जाता था और कार्यक्रमों में विवाद खड़े किए जाते थे, आज वहां कोई समस्या नहीं है. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर तुष्टीकरण की नीति के कारण संस्थाओं का इस्लामीकरण करने का भी आरोप लगाया.

अब तक 9.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को पहचान के संकट से मुक्त कर उज्ज्वल भविष्य के अवसर दिए हैं. शिक्षा, रोजगार, पारदर्शी भर्ती और आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण के माध्यम से युवा शक्ति को नई दिशा मिली है. अब तक 9.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और दस वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक यह संख्या 10.5 लाख पहुंच जाएगी. निवेश के जरिए 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला है. प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों में 3.25 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जबकि स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार हो गई है. इनमें लगभग आधे स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं.

यूपी का युवा अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन चुका- सीएम

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी का युवा अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन चुका है. कानपुर में आईआईटी के सहयोग से मेडटेक और ड्रोन टेक्नोलॉजी, नोएडा में रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर तथा लखनऊ में एआई सिटी विकसित की जा रही है. प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं.

यूपी देश में सर्वाधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला राज्य है. साढ़े नौ वर्षों में अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 43 हजार से बढ़कर 1.24 लाख रुपये हुई है. जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो, सभी 75 जिलों में बिजली, गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तथा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर प्रदेश के विकास की नई पहचान हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में पहले कट्टा और बम बनते थे, आज वहां ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है.