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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी बोले- 'हार से हताश होकर अराजकता की राजनीति कर रहा विपक्ष'

CM योगी बोले- 'हार से हताश होकर अराजकता की राजनीति कर रहा विपक्ष'

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन पर हार से हताश होकर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वो आज बीजेपी की पदयात्रा में हिस्सा लेंगे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Nov 2026 10:48 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा में हिस्सा लेंगे. जिसे लेकर सीएम योगी ने विरोधी दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल लगातार चुनाव में हार मिलने के बाद हताश हो गए है और अब अराजकता की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

भारतीय जनता पार्टी आज 4 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकालेगी. जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे. सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया है. 

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विरोधी दलों पर सीएम योगी ने साधा निशाना

सीएम योगी ने लिखा- 'चुनावों में हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हताशा अब अराजकता की राजनीति में बदल गई है. इनके नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का पूरा अभाव है. जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है.

इस अराजकता के विरुद्ध जनजागरण और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा का संकल्प लेकर आज भारतीय जनका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में सहभागिता करूंगा. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में हम भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

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2027 चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की इस पदयात्रा को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी का दावा है कि इस पदयात्रा के ज़रिए वो लोगों के बीच लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने सा संदेश देने की कोशिश करेगी. इस पदयात्रा के बाद नितिन नवीन पार्टी संगठन के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बात भी करेंगे.  

मुख्यमंत्री ने एक तरफ कांग्रेस व इंडी गठबंधन की अराजकता पर सवालिया निशान उठाया तो दूसरी तरफ देशवासियों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हम भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.

 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Nov 2026 10:48 AM (IST)
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