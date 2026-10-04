CM योगी बोले- 'क्या हमें जातीय खेमों में लड़ता हुआ भारत चाहिए'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें समाज को विभाजित करने वाला बताया. सीएम योगी ने कहा कि युवा ही भारत का भाग्य विधाता बनने वाला है. ये देखना होगा कि हम कैसा भारत चाहते हैं. क्या हमें बिखरा हुआ, बंटा हुआ और जातीय खेमों में लड़ता हुआ भारत चाहिए? हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाना चाहिए.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात लखनऊ में आयोजित प्रांतीय शिक्षक गरिमा सम्मेलन में कही. सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कैसा भारत चाहते हैं? बिखरा हुआ..बंटा हुआ भारत..जातीय खेमो में लड़ता हुआ भारत! याद रखना, अगर हम इस प्रकार के भारत की कल्पना करते हैं तो, हम अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा नही रखते. हम ऐसा भारत बनाएं जो एक हो श्रेष्ठ भारत हो.

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विरोधी दलों पर सीएम योगी ने साधा निशाना

सीएम योगी ने कहा कि हम सबको मिलकर उस भारत के लिए कार्य करना है. गुलामी के कालखंड में भी एक तबका था जो समाज को विभाजित कर रहा था. लेकिन, एक तबका ऐसा भी था जो समाज को जोड़ रहा था.

बांटने वाले तत्व तब भी देश की स्वाधीनता के विरोध करते थे और समाज को बांटने का कार्य करते थे. आज भी वो तत्व जाति, क्षेत्र, भाषा, वादों के नाम पर समाज की एकता को छिन्न-भिन्न करने का काम कर रहे हैं. ये राष्ट्रमाता, भारतमाता, अपने पूर्वजों के प्रति अपराध है और भारत की स्वाधीनता को फिर से खतरे में डालने की शरारत पूर्ण चेष्टा है.

मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश काल का जिक्र कर कहा कि जब ये देश पराधीन था. व्यक्ति के पास उस कालखंड में हताशा निराशा थी. हर व्यक्ति मानकर चलता था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है. तब आगरा में एक ऋषि का आगमन हुआ. जिन्होंने मथुरा में साधना करते हुए हरिद्वार में गायत्री परिवार की स्थापना की थी.

समाज और परिवारों को जोड़ने की जरुरत

आज हम तकनीकी अपना चुके हैं, पहले संसाधन कमी थी लेकिन, हमारी ताकत हमारा परिवार होता था. संयुक्त परिवार में संकट का सामना सब मिलकर करते थे लेकिन, आज परिवार सीमित हो गए हैं. एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन, अलग-अलग दिशा हो जाती है. दुनिया के बहुत से देशों में तो बिखर रहे समाज और तबाह हो रहे परिवारों को बचाने के लिए उन्हें एक मंत्रालय का गठन करना पड़ रहा है.

सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक समाज की चेतना होते हैं, युग निर्माता होता है. जब शिक्षक जागृत होता है, अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करता है, तो भारत को विश्वगुरु बनने में देर नही लगेगी. भारत के श्रेष्ठ आचार्यों की परंपरा ने तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए. जब दुनिया अंधकार में थी तो हमारे यहां नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय थे.

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