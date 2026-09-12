CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'BRICS समिट नए भारत का दर्शन कराता है'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में चल रहे BRICS समिट को लेकर कहा कि यह नए भारत का दर्शन कराता है. सीएम योगी ने कहा कि 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित हो रहा BRICS समिट भारत की वैश्विक ताकत और बदलती भूमिका को दर्शाता है.

इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते वर्षों में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. साल 2014 से अब तक की यात्रा में प्रधानमंत्री ने देश को एक नया विजन दिया है. आज भारत दुनिया में पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में स्थापित हुआ है.

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की टॉप फाइव इकोनॉमी में शामिल किया गया है. इसके साथ ही G20 का सफल आयोजन कराकर भारत ने दुनिया के सामने अपनी क्षमता और नए दृष्टिकोण का परिचय दिया है.

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने जो कदम उठाए और योजनाएं बनाई हैं, उनका क्रियान्वयन पूरी दुनिया ने देखा है. BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच नए भारत की इसी बदलती तस्वीर को सामने रखते हैं.

वहीं सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे एक महीने सेवा दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री के कार्यों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा.

सीएम योगी ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस वैक्सीन को भारत आने में करीब 100 साल लगे थे, कोरोना के समय वैक्सीन एक महीने में उपलब्ध कराई गई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन, 12 करोड़ शौचालय और 3 करोड़ बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया है.

पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए- पंकज चौधरी

वहीं इस कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इनमें अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है. प्रधानमंत्री के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को लेकर प्रदेश में 11 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.