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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर

CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर

Lakhimpur Kheri News In Hindi: मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यहां के लोगों की पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम मियांपुर किया गया, जहां एक भी मुसलमान नहीं वहां का नाम मियांपुर कर दिया गया.

By : नवीन अवस्थी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Apr 2026 05:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखीमपुर खीरी जिले की मोहम्मदी तहसील इलाके के मियांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मियांपुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर किए जाने का ऐलान किया. 

अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय बसे हुए हिंदुओं को भौमिक अधिकार का दर्जा दिया है, साथ ही सरकार द्वारा दी जा रहीं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा.

'पहचान छुपाने के लिए किया गया था मियांपुर'

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आप लोगों की पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम मियांपुर किया गया, जहां एक भी मुसलमान नहीं वहां का नाम मियांपुर कर दिया गया. लेकिन अब इसका नाम मियांपुर नहीं रहेगा, बांग्लादेश से आए इन बंधुओं की बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा.

उन्होंने कहा कि इस देश को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्र नाथ टैगोर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी. सीएम ने ये भी कहा कि बंगाल की धरती भारत के आध्यात्म और विरासत की धरती है.

लाभार्थियों को किया अधिकार पत्र का वितरण

इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को भौमिक अधिकार पत्र का मंच पर वितरण किया. इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने योगी-योगी के नाम के नारे लगाए.

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Published at : 11 Apr 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Lakhimpur Kheri UP NEWS Yogi Adityanath
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