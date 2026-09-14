'हमारा खुद का एक मामला...', CM योगी ने सुनाई अपने जमीन विवाद की कहानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (आरएमएलआईएमएस) के छठे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने यहां 194 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए.

इस दौरान उन्होंने अपने जमीन विवाद की कहानी का उदाहरण देते हुए बताया कि हमारा खुद का एक मामला कोर्ट में चला गया था. 1949 में यह मामला कोर्ट में दर्ज हुआ और उसके बाद पहले निचली अदालत से फिर हाई कोर्ट से फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला हमारे पक्ष में 1997 में हुआ. आप सोचो जब 50 साल कोई इंतजार करेगा तब फैसला होता.

सीएम योगी ने आगे बताया कि पिछली सरकार चाहती थी कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एम्स का 50 साल तक इंतजार करवाएं. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता फैसला लिया और 2017 में हमारी सरकार आई तो हमने तत्काल उसे वापस लिया और नई जमीन आवंटित करवाई. आज गोरखपुर में एम्स सफलतापूर्वक संचालित है.

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सीएम योगी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान राज्य में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और कोई नहीं कह सकता कि नियुक्ति में कोई भेदभाव हुआ, किसी प्रकार का कोई लेन देन हुआ.

समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का निशाना

उन्होंने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, "गलती एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी कीमत पूरे संस्थान को चुकानी पड़ती है. पहचान का संकट संस्थान से जुड़े हुए लोगों के सामने खड़ा होता है. ठीक वैसे ही जैसे एक व्‍यक्ति और एक परिवार की (गलतियों की) कीमत उत्तर प्रदेश को चुकानी पड़ती थी."

सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और आयुर्विज्ञान संस्थान के एक होने और पूर्व में आने वाली शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा, "पिछले कुछ समय से यहां की शिकायत कम आती हैं. यहां के लिए पैसा देने में परेशानी नहीं होती थी, लेकिन हमें शिकायत सुनते सुनते परेशानी जरूर होती थी. उनसे मुक्ति मिली और यह मुक्ति तब मिलती है जब जनता में संतुष्टि होती है."

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