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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमारा खुद का एक मामला...', CM योगी ने सुनाई अपने जमीन विवाद की कहानी

'हमारा खुद का एक मामला...', CM योगी ने सुनाई अपने जमीन विवाद की कहानी

यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जमीन विवाद के मामले का जिक्र किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा खुद का मामला 1949 में दर्ज हुआ और 1997 में उस पर फैसला आया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Sep 2026 05:19 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (आरएमएलआईएमएस) के छठे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने यहां 194 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. 

इस दौरान उन्होंने अपने जमीन विवाद की कहानी का उदाहरण देते हुए बताया कि हमारा खुद का एक मामला कोर्ट में चला गया था. 1949 में यह मामला कोर्ट में दर्ज हुआ और उसके बाद पहले निचली अदालत से फिर हाई कोर्ट से फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला हमारे पक्ष में 1997 में हुआ. आप सोचो जब 50 साल कोई इंतजार करेगा तब फैसला होता.

सीएम योगी ने आगे बताया कि पिछली सरकार चाहती थी कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एम्स का 50 साल तक इंतजार करवाएं. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता फैसला लिया और 2017 में हमारी सरकार आई तो हमने तत्काल उसे वापस लिया और नई जमीन आवंटित करवाई. आज गोरखपुर में एम्स सफलतापूर्वक संचालित है.

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सीएम योगी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान राज्य में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और कोई नहीं कह सकता कि नियुक्ति में कोई भेदभाव हुआ, किसी प्रकार का कोई लेन देन हुआ. 

समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का निशाना

उन्होंने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, "गलती एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी कीमत पूरे संस्थान को चुकानी पड़ती है. पहचान का संकट संस्थान से जुड़े हुए लोगों के सामने खड़ा होता है. ठीक वैसे ही जैसे एक व्‍यक्ति और एक परिवार की (गलतियों की) कीमत उत्तर प्रदेश को चुकानी पड़ती थी."

सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और आयुर्विज्ञान संस्थान के एक होने और पूर्व में आने वाली शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा, "पिछले कुछ समय से यहां की शिकायत कम आती हैं. यहां के लिए पैसा देने में परेशानी नहीं होती थी, लेकिन हमें शिकायत सुनते सुनते परेशानी जरूर होती थी. उनसे मुक्ति मिली और यह मुक्ति तब मिलती है जब जनता में संतुष्टि होती है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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