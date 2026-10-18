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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती पहुंचे CM योगी, BJP नेता हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर जताया शोक

बस्ती पहुंचे CM योगी, BJP नेता हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की मां के निधन के बाद बस्ती पहुंचे. मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Oct 2026 04:37 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बस्ती के सदर तहसील के तेलियाजोत गांव पहुंचे. उन्होंने यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की माता के निधन पर शोक जताया. द्विवेदी की मां यशोदा देवी का विगत दिनों निधन हो गया था. वह कुछ दिनों से बीमार चल रहीं थीं.

मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11:15 बजे नगर थाना क्षेत्र के कुड़ी गांव में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा. इसके बाद वह कार से तेलियाजोत गांव पहुंचे. मुख्यमंत्री ने द्विवेदी के घर पहुंचकर स्मृतिशेष यशोदा देवी के चित्र पर पुष्पांजलि दी.

सीएम योगी ने एक्स पर भी दी जानकारी

सीएम योगी ने इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने लिखा, "बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के बस्ती स्थित आवास पर आज पहुंचकर उनकी दिवंगत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया. प्रभु राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दें."

परिवार के सदस्यों को बंधाया ढांढस

उन्होंने हरीश द्विवेदी व परिवार के सदस्यों से बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा, परिवार के लिए यह अत्यंत कठिन समय है. किसी भी संतान के लिए मां का निधन सबसे दुखद क्षण होता है. प्रभु राम समस्त परिवार को यह दुख सहन करने का संबल प्रदान करें.

इस दौरान बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष विनोद राय, बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, हर्रैया विधायक अजय सिंह आदि ने भी दिवंगत यशोदा देवी के चित्र पर पुष्पार्चन कर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना प्रदान की.

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Published at : 18 Oct 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
State News Basti News UP NEWS YOGI ADITYANATH
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